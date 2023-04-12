"Плохо, когда людям отрезают головы": Пригожин высказался о казни украинского военного

Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что не обнаружил причастности своих бойцов к жестокому убийству украинского военнопленного.

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Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что не нашел доказательств тому, что его наемники имеют отношение к казни украинского военнопленного путем обезглавливания. Заявление предпринимателя было опубликовано в Telegram-канале "Кепка Пригожина" 12 апреля.

Российский предприниматель также отверг предположение редакции американского издания The Daily Beast о том, что видео жестокого убийства украинского военнопленного было снято в районе Бахмута.

"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер", — сказал Евгений Пригожин журналистам.

Напомним, что 11 апреля основатель российского движения "Мужское государство" Владислав Поздняков опубликовал видео, на котором российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военнослужащего.

Кроме того, 12 апреля издание CNN сообщило об еще одном видео с обезглавливанием украинского военного. Журналисты считают, что видео относятся к разным событиям. В СМИ также предположили, что к казням могут быть причастны бойцы ЧВК "Вагнер".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 12 апреля призвал мировых лидеров отреагировать на видео с казнью украинского пленного. По его словам, эта ситуация не является случайностью или единичным случаем.

На видео с жестокой казнью защитника Украины также отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он назвал кадры убийства "ужасными", однако заявил о необходимости провести проверку на достоверность.