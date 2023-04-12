"Безусловно ужасные кадры": в Кремле отреагировали на видео казни защитника Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обнародованные кадры жестокого убийства военнопленного "могут стать поводом" для проверки.

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Видео казни украинского военного ужасно, однако его еще предстоит проверить на достоверность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Коммерсантъ".

"Сначала надо проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры… Это, конечно, может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место. Если имело, то где и со стороны кого",— сказал Песков.

Также пресс-секретарь прокомментировал введение электронных повесток в России, его слова передает "Интерфакс". Он заявил, что над законом работали эксперты и руководство уже неоднократно давало разъяснения по нему. Вопросы "по нюансам" Песков попросил журналистов задавать представителям Госдумы.

"В армии у нас должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан", — подчеркнул чиновник.

По словам Пескова, Владимир Путин знает о законопроекте и рассмотрит его, когда документ поступит на подпись.

"Когда началось СВО (прим.ред.: то есть произошло полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины), мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз законопроект призван этот бардак исправить", — сказал он.

Напомним, 11 апреля СМИ сообщили, что российская Госдума приняла закон о реестре военнообязанных, предусматривающий отправку электронных повесток. Россиянам, получившим повестки, будет запрещено уезжать за границу.

Также 11 апреля в сети опубликовали видео жестокого убийства украинского защитника. На кадрах обезглавливают военнопленного.

На это уже отреагировал Владимир Зеленский. Президент назвал оккупантов зверями и заявил, что видео должен увидеть весь мир. Также лидер Украины напомнил об ответственности за преступления.