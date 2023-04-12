"Как легко убивают эти звери": Зеленский отреагировал на казнь солдата ВСУ (видео)

Сейчас Украина, по мнению президента страны, должна как можно скорее сосредоточиться на фронте, чтобы убийцам огласили приговор, а страну-агрессора ожидал трибунал.

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Президент Украины Владимир Зеленский призывает мировых лидеров отреагировать на видео с казнью украинского пленного. Об этом он сообщил 12 апреля в своем официальном видеообращении.

"Есть то, что никому в мире нельзя игнорировать. Как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок… Это видео России, которая пытается сделать это новой нормой — такую привычку, уничтожать жизнь", — говорит лидер Украины.

По его словам, эта ситуация не является случайностью или эпизодом, поскольку так было и ранее тысячи раз, так было в Буче. Поэтому президент призвал мировых лидеров не игнорировать произошедшее и рассказать о нем.

Сам же он подчеркнул, что не собирается ждать, когда об этом забудут и что пройдет достаточно времени.

"Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийц — их ждут закон и ответственность. Необходим проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не отреагируют. Сейчас надо действовать, и нам в Украине сосредоточиться на фронте. Максимально помогать гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель Украины — победить, дать разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу", — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто борется против зла. И призвал никогда не забывать о людях, чью жизнь забрал российский террор.

11 апреля в социальных сетях начал распространятся видеоролик на котором демонстрируется, как российские оккупанты отрезали живьем голову мужчине, похожему на украинского военного.

Во вторник, 12 апреля, представители международного разведывательного сообщества InformNapalm сообщили, что владеют сведениями о пытках и отрезании голов не только украинским военным, но и гражданским лицам, среди которых были и женщины, подвергшиеся перед этим изнасилованию.