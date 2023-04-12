"Як легко вбивають ці звірі": Зеленський відреагував на страту солдата ЗСУ (відео)

Зараз Україна, на думку президента країни, має якнайшвидше зосередитися на фронті, щоб убивцям оголосили вирок, а на країну-агресора чекав трибунал.

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Президент України Володимир Зеленський закликає світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого. Про це він повідомив 12 квітня у своєму офіційному відеозверненні.

"Є те, що нікому в світі не можна ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ має бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина.… Це відео Росії, яка намагається зробити це новою нормою — таку звичку знищувати життя", — сказав лідер України.

За його словами, ця ситуація не є випадковістю чи епізодом, оскільки так було і раніше тисячі разів, так було у Бучі. Тому президент закликав світових лідерів не ігнорувати подію та розповісти про неї.

Сам же він наголосив, що не збирається чекати, коли про це забудуть і що мине достатньо часу.

"Ми нічого не збираємося забувати та прощати вбивць — на них чекають закон і відповідальність. Необхідний програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не відреагують. Зараз треба діяти, і нам в Україні зосередитися на фронті. Максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета України — перемогти, дати розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу", — наголосив Зеленський.

Президент висловив подяку всім, хто бореться проти зла. І закликав ніколи не забувати про людей, чиє життя забрав російський терор.

11 квітня в соціальних мережах почав поширюватись відеоролик, на якому демонструється, як російські окупанти відрізали живцем голову чоловікові, схожому на українського військового.

У вівторок, 12 квітня, представники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm повідомили, що володіють відомостями про тортури та відрізання голів не лише українським військовим, а й цивільним особам, серед яких були й жінки, які зазнали перед цим зґвалтування.