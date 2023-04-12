"Голови відрізали не тільки чоловікам": в InformNapalm розповіли про інші злочини ЗС РФ

Розслідувачі вважають, що після повномасштабного вторгнення серед російських угруповань значно збільшилася практика вбивств із катуваннями. А оскільки українців такими злочинами залякати неможливо, то подібні відео стали записувати "для внутрішнього користування".

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Відео зі стратою російськими окупантами українського захисника, якому живцем відрізали голову, шокувало громадськість і змусило згадати інші злочини росіян в Україні. Про них нагадали в міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm.

За інформацією розслідувачів, голови окупанти відрізали не лише чоловікам, а й жінкам.

"Ми отримували усні свідчення, що російські військові (здебільшого кадирівці, але не тільки) практикували відрізання голів полоненим українцям, не тільки військовим, а й цивільним, яких вони до цього грабували та катували. Голови відрізали не тільки чоловікам, але й жінкам, яких перед цим ґвалтували", — повідомляють у спільноті.

Йдеться про кричущий випадок, коли група кадирівців у селищі Новосвітлівка Луганської області у 2014 році зґвалтувала кількох медпрацівниць місцевої лікарні. Після цього жінок вбили, відрізавши їм голови.

"Одна з жінок, якій вдалося втекти і яка бачила все на власні очі, невдовзі померла, кажуть, що "від емоційного вигорання та психологічного шоку", — йдеться в повідомленні.

Також у спільноті зазначають, що один із офіцерів ЗСУ розповідав їм, що на власні очі в оптичний приціл бачив, що росіяни відрізали голови полоненим.

Розслідувачі вважають, що після повномасштабного вторгнення серед російських угруповань значно збільшилася практика вбивств із катуваннями

"Російські командири підрозділів ЗС РФ і неформальних російських бандформувань віддають накази своїм підлеглим, щоб ті відрізали голови чи катували, а самі знімають усе на телефон як доказ і елемент "пов'язання кров'ю та злочином", щоб підлеглі розуміли, що шляху назад для них уже немає. Після такого "хрещення кров'ю" вірогідність, що бойовик втече та здасться в полон, значно зменшується, бо є компромат", — ідеться в повідомленні.

На думку розслідувачів, такі відео потрапляють у мережу, коли хтось із його учасників зрадив або його вбили, і його телефон потрапив у сторонні руки.

"Українці давно знають, що воюють проти садистів і маніяків, що росіяни прийшли вбивати й катувати, влаштовувати геноцид українського народу. Такі відео демонструють, що цю війну неможливо завершити без остаточної перемоги над злом, що завжди повертається зі східних кордонів, якщо йому дати шанс "передихнути", щоб прийти вбивати з більшою силою та жорстокістю", — резюмували в InformNapalm.

Нагадаємо, що 6 березня в мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". Страченим виявився боєць 119 окремої бригади ТрО Олександр Мацієвський. Його розстріляли за день до Нового року.

Раніше в місті Скадовську Херсонської області окупаційна російська влада прилюдно стратила 56-річну Тетяну Мудренко, яка засудила окупацію. Жінку повісили перед будинком суду.