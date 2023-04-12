"Головы отрезали не только мужчинам": в InformNapalm рассказали о других преступлениях ВС РФ

Расследователи считают, что после полномасштабного вторжения среди российских группировок значительно увеличилась практика убийств с пытками. А поскольку украинцев такими преступлениями запугать невозможно, подобные видео стали записывать "для внутреннего пользования".

Related video

Видео казни российскими оккупантами украинского защитника, которому живьем отрезали голову, шокировало общественность и заставило вспомнить другие преступления россиян в Украине. О них напомнили в международном разведывательном сообществе InformNapalm.

По информации расследователей, головы оккупанты отрезали не только мужчинам, но и женщинам.

"Мы получали устные свидетельства, что российские военные (в основном кадыровцы, но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам, которых перед этим изнасиловали", — сообщают в сообществе.

Речь идет о вопиющем случае, когда группа кадыровцев в поселке Новосветловка Луганской области в 2014 году изнасиловала нескольких медработниц местной больницы. После этого женщины убили, отрезав им головы.

"Одна из женщин, которой удалось сбежать и видевшая все своими глазами, вскоре умерла, говорят, что "от эмоционального выгорания и психологического шока", — говорится в сообщении.

Также в сообществе отмечают, что один из офицеров ВСУ рассказывал им, что своими глазами в оптический прицел видел, что россияне отрезали головы пленным.

Расследователи считают, что после полномасштабного вторжения среди российских группировок значительно увеличилась практика убийств с пытками

"Российские командиры подразделений ВС РФ и неформальных российских бандформирований отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают все по телефону, как доказательство и элемент "увязки кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет. После такого "крещения кровью" вероятность, что боевик уйдет и сдастся в плен значительно уменьшается, потому что есть компромат", — говорится в сообщении.

По мнению расследователей, такие видео попадают в сеть, когда кто-то из его участников предал или его убили и его телефон попал в посторонние руки.

"Украинцы давно знают, что воюют против садистов и маньяков, что россияне пришли убивать и пытать, устраивать геноцид украинского народа. Такие видео демонстрируют, что эту войну невозможно завершить без окончательной победы над злом, которое всегда возвращается с восточных границ, если ему дать шанс "передохнуть", чтобы прийти убивать с большей силой и жестокостью", — резюмировали в InformNapalm.

Напомним, что 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". Убитым оказался боец 119 отдельной бригады ТрО Александр Мациевский. Его расстреляли за день до Нового года.

Ранее в городе Скадовске Херсонской области оккупационные российские власти публично казнили 56-летнюю Татьяну Мудренко, осудившую оккупацию. Женщину повесили перед зданием суда.