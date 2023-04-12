"Безумовно жахливі кадри": в Кремлі відреагували на відео страти захисника України

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що оприлюднені кадри жорстокого вбивства військовополоненого "можуть стати приводом" для перевірки.

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Відео страти українського військового жахливе, однак його ще треба перевірити на правдивість. Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Коммерсантъ".

"Спочатку треба перевірити правдивість цих жахливих кадрів. Безумовно, це жахливі кадри… Це, звісно, може стати приводом для того, щоб перевірити, чи це так, чи було це. Якщо було, то де й з боку кого",— сказав Пєсков.

Також прессекретар прокоментував введення електронних повісток у Росії, його слова передає "Интерфакс". Він заявив, що над законом працювали експерти та керівництво вже неодноразово надавало роз’яснення щодо нього. Питання "щодо нюансів" Пєсков попросив журналістів ставити представникам Держдуми.

"В армії у нас мають служити призовники за Конституцією. Це конституційний обов'язок громадян", — підкреслив чиновник.

За словами Пєскова, Володимир Путін знає про законопроєкт та розгляне його, коли документ надійде на підпис.

"Коли почалося СВО (прим.ред.: тобто сталося повномасштабне вторгнення РФ на територію України), ми з вами побачили, що місцями у нас у військкоматах багато бардака. Ось якраз законопроєкт покликаний цей бардак виправити", — сказав він.

Нагадаємо, 11 квітня ЗМІ повідомили, що російська Держдума ухвалила закон про реєстр військовозобов’язаних, який передбачає надсилання електронних повісток. Росіянам, що отримали повістки, буде заборонено виїжджати за кордон.

Також 11 квітня у мережі опублікували відео жорстокого вбивства українського захисника. На кадрах обезголовлюють військовополоненого.

На це вже відреагував Володимир Зеленський. Президент назвав окупантів звірами та заявив, що відео має побачити увесь світ. Також лідер України нагадав про відповідальність за злочини.