"Погано, коли людям відрізають голови": Пригожин висловився про страту українського військового

Голова ПВК "Вагнер" заявив, що не виявив причетності своїх бійців до жорстокого вбивства українського військовополоненого.

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Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин стверджує, що не знайшов доказів того, що його найманці мають відношення до страти українського військовополоненого шляхом обезголовлення. Заява підприємця була опублікована у Telegram-каналі "Кепка Пригожина" 12 квітня.

Російський підприємець також відкинув припущення редакції американського видання The Daily Beast по те, що відео жорстокого вбивства українського військовополоненого було знято в районі Бахмута.

"Я подивився це відео. Погано, коли людям відрізають голови, але я ніде не знайшов того, що це відбувається під Бахмутом і у страті беруть участь бійці ПВК "Вагнер", — сказав Євген Пригожин журналістам.

Нагадаємо, що 11 квітня засновник російського руху "Чоловіча держава" Владислав Поздняков опублікував відео, на якому російські окупанти відрізали голову живому чоловікові, схожому на українського військовослужбовця.

Крім того, 12 квітня видання CNN повідомило про ще одне відео із обезголовленням українського військового. Журналісти вважають, що відео належать до різних подій. У ЗМІ також припустили, що до страт можуть бути причетні бійці ПВК "Вагнер".

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 12 квітня закликав світових лідерів відреагувати на відео зі стратою українського полоненого. За його словами, ця ситуація не є випадковістю чи поодиноким випадком.

На відео з жорстокою стратою захисника України також відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков. Він назвав кадри вбивства "жахливими", проте заявив про необхідність провести перевірку на правдивість.