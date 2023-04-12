Страт було кілька: CNN знайшов ще одне відео обезголовлення українського військового (фото)

За даними американських журналістів, бойовики ПВК "Вагнер" могли бути причетні до страти двох українських військових. На відео у солдатів також відрізано руки.

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Минулого тижня у соціальних мережах з'явилися два відеоролики, на яких відображено обезголовлення українських солдатів. Про це у середу, 12 квітня, повідомив американський телеканал CNN.

Журналісти вважають, що ці відео належать до різних подій. Одне з них, можливо, було знято зовсім недавно, а інше, судячи з кількості листя на землі, швидше за все, було знято влітку.

Перше відео було розміщено на проросійському каналі соціальних мереж 8 квітня. Імовірно, його зняли російські найманці з ПВК "Вагнер", і на ньому показані обезголовлені трупи двох українських солдатів, що лежать на землі поряд зі знищенним військовим автомобілем.

На відео чути голос за камерою, звук, мабуть, спотворений, щоб неможливо було ідентифікувати того, хто говорить.

"[Бронетранспортер] підірвався на міні", — заявила російською мовою людина, яка стоїть за кадром.

Очевидно, маючи на увазі тіло на землі, голос, сміючись, продовжує: "Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови".

Американські журналісти також зауважили, що у мертвих солдатів були відрізані руки.

У російських соціальних мережах повідомляють, що відео було знято під Бахмутом на сході України, де вже багато місяців тривають найзапекліші бої, в яких дуже беруть активну участь бійці "Вагнера", пише CNN.

Друге відео, розміщене у Твіттері, про яке раніше писав Фокус, схоже, було знято влітку через велику кількість рослинності на землі. На ньому нібито видно, як російський боєць відрізає голову українському солдатові ножем. Голос на початку відео каже, що солдат, можливо, був ще живий, коли почався жорстокий напад.

Редакція не публікує відеоролики зі стратою українських військовослужбовців з етичних міркувань.

Хтось причетний до жорстокого вбивства українського солдата

За даними українського блогера та журналіста Дениса Казанського, до жорстокої кари українського полоненого, можливо, має відношення російський окупант Єгор Гузенко (позивний Тринадцятий).

Скріншот посту окупанта Єгора Гузенка Фото: скріншот

"У всякому разі, він на це активно натякає і раніше регулярно закликав до подібних розправ. Усіх їх важливо зараз запам'ятовувати. Путін старий, він у будь-якому разі скоро помре. А Єгор Гузенко молодий. Він переживе Путіна", — написав Казанський у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про жорстоке вбивство українського захисника

11 березня Владислав Поздняков, засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава", опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому російські окупанти відрізали голову живому чоловікові, схожому на українського військового.

На знятих кадрах військові ЗС РФ жорстоко вбили полоненого бійця, відрізавши йому голову. При цьому один із них веде переговори щодо рації та віддає накази своєму товаришеві, який орудує ножем. У якийсь момент чути фразу: " ">Працюємо, брати !".

Окупанти демонструють бронежилет убитого солдата

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак після поширення ролика в мережі написав у себе в Telegram, що "за все буде відповідальність та розплата".

Нагадаємо, 31 березня товариші по службі Олександра Мацієвського зі 163-го батальйону ТРО розповіли про те, як Герой України потрапив у полон до російських окупантів, після чого його розстріляли за слова "Слава Україні!".

Також нагадаємо, 6 березня у мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". У ВП заявили, що це приклад "національної нікчемності та слабкості" росіян.