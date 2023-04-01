Розстріл за "Слава Україні": товариші по службі розповіли, як Мацієвський потрапив у полон (фото)

Український військовополонений Олександр Мацієвський був оточений під час раптової атаки російських військ під Бахмутом. Окупанти атакували хвилями, переступаючи через трупи своїх товаришів.

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Товариші по службі Олександра Мацієвського зі 163-го батальйону ТРО розповіли про те, як Герой України потрапив у полон до російських окупантів, після чого його застрелили за слова "Слава Україні!". Про це пише The Wall Street Journal у статті, опублікованій 31 березня.

Так, вранці 30 грудня рядовий Мацієвський і ще 15 осіб попрямували до лінії дерев біля села Червона Гора, щоб підтримати танкову бригаду, яка обороняла північну частину Бахмута Донецької області.

Бійці рили окопи для укриття близько 15 хвилин, коли російські війська атакували. Гілки почали падати, оскільки міномети розривали дерева над головою.

"Це ставало все більш і більш інтенсивним", — згадує рядовий В'ячеслав Ковальов, який отримав кулю в литки й був евакуйований з поля бою разом з іншим солдатом.

Російські війська наступали на них хвилями, топчучи тіла тих, хто був застрелений перед ними, розповів сержант Василь Замола. Якоїсь миті він помітив російські війська зліва від себе, де перебували рядовий Мацієвський і четверо інших. Їх обійшли з флангу.

Олександр Галицький, командир взводу Мацієвського Фото: WSJ

Під час денного бою бійці зробили кілька спроб дістатися до групи рядового Мацієвського, але обстріл був занадто інтенсивним. Денне світло слабшало, а прилади нічного бачення були недостатньо хороші, щоб продовжувати бій у темряві. Було віддано наказ відступити на більш укріплені позиції.

"Якби не це, ми б усі загинули", — сказав сержант Замола.

Як мати Олександра Мацієвського дізналася про смерть сина

Ніжином поповзли чутки, що 163-й батальйон зазнав великих втрат. Параска Демчук звернулася до місцевого військкомату з питанням про сина. Там не надали жодної інформації. Військова база, де служив рядовий Мацієвський, і поліція теж нічого не повідомили.

Мати Олександра Мацієвського Параска Демчук біля могили сина

Факти почали з'ясовуватися після того, як 163-й батальйон повернувся на базу в Чернігів на початку січня без рядового Мацієвського. Один із членів його підрозділу повідомив Демчук, що її син зник безвісти і, найімовірніше, загинув.

9 лютого Демчук зателефонували з поліції. У морзі в Києві перед нею постав зрешечений кулями труп її єдиного сина, знайдений під час обміну з російськими військами. За її словами, частина його голови була відсутня, але не можна було не помітити ні рану над бровою, ні родиму пляму на нозі.

Через кілька днів Демчук поховала сина, але питання про те, як він помер, продовжували мучити її.

"Мати повинна знати — незалежно від того, наскільки це боляче", — сказала вона.

Відповідь прийшла до неї у вигляді відео, яке висвітилося на її телефоні, коли вона одного вечора повернулася додому з роботи і сіла за кухонний стіл. На відео був зображений чоловік, у якому вона одразу ж упізнала свого сина, що стояв по коліно в канаві з сигаретою, яка звисала з куточка рота.

Розстріл військовополоненого за "Слава Україні!"

6 березня в мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". В ОП заявили, що це приклад "національної нікчемності та слабкості" росіян.

Що відомо про розстріляного бійця Олександра Мацієвського

12 березня СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли після сказаних ним слів "Слава Україні". Ним виявився боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів, що він надав звання Героя України розстріляному військовому полоненому Олександру Мацієвському.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Мацієвський брав участь в обороні рідної Чернігівської області та Чернігова. Він не мав бойового досвіду і не служив в армії раніше. Однак за час бойових дій чоловік вивчився на снайпера і наприкінці 2022 року його перекинули на Донеччину, його бригада перебувала в районі Соледара.

Мацієвському було 42 роки, у нього є 19-річний син. Раніше він навчався в Молдові, у МЗС України розповіли, що він є громадянином цієї країни. Однак останнім часом чоловік проживав у місті Ніжин.

Нагадаємо, 18 березня мати розстріляного російськими окупантами бійця ЗСУ Олександра Мацієвського, розповіла про те, як побачила кадри останніх хвилин життя її сина. За словами матері Героя України, про загибель свого сина вона дізналася в січні, але тоді ще не було відомо, за яких обставин його не стало.