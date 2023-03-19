"Він зрозумів, що це кінець": мама розстріляного Мацієвського про останні хвилини життя сина (фото)

Параска Демчук згадує, що про загибель свого сина вона дізналася в січні, до того, як відео, що шокує, потрапило в мережу. На початку лютого їй повернули тіло бійця, тоді ще мати героя не знала, як загинув Олександр.

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Мати розстріляного російськими окупантами бійця ЗСУ Олександра Мацієвського розповіла про те, як побачила кадри останніх хвилин життя її сина. Про це 18 березня писало The Sun.

За словами матері Героя України, про загибель свого сина вона дізналася в січні, але тоді ще не було відомо, за яких обставин його не стало.

"У січні мені повідомили, що Олександр зник безвісти. Мені сказали тільки, що був бій із росіянами і він зник. Його тіло повернули на початку лютого в межах обміну полеглими солдатами, і тоді я вперше дізналася про його смерть. А потім, ніби з небес, з'явилося це відео. І я закричала: "Сашо, Сашо", — так я його називаю. Все сталося, як осяяння, — я хотіла дізнатися, як загинув мій син, і ось я побачила це", — розповіла Параска Демчук.

Параска Демчук отримує з рук президента Зеленського медаль Героя України Фото: The Sun

Мама загиблого бійця розповіла, що за поглядом сина все зрозуміла — Олександр Мацієвський знав, що його збираються вбити.

"Коли я побачила його погляд на відео, я зрозуміла, що він нічого не може зробити. Він зрозумів, що це кінець. Якось ми домовилися, що якщо він буде поранений і спливе кров'ю, він подзвонить мені та скаже тричі: "Так, так, так!". Але на відео він сказав: "Слава Україні!". І Бог дав мені можливість почути ці слова", — згадує Демчук.

За її словами, Олександр — працьовита, принципова та наполеглива людина, він записався в армію, як тільки почалася війна.

"Саша сказав, що не може сидіти склавши руки. Його дід захищав Батьківщину під час Другої світової війни. Тому він пішов на війну без вагань. Востаннє я розмовляла з ним 29 грудня — він подзвонив мені та сказав, щоб я забрала посилку з новою формою, яку йому подарували. Він так і не встиг її одягнути", — розповіла мама загиблого бійця ЗСУ.

Розстріл військовополоненого за "Слава Україні!"

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". В ОП заявили, що це приклад "національної нікчемності й слабкості" росіян.

Що відомо про розстріляного бійця Олександра Мацієвського

12 березня СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли після сказаних ним слів "Слава Україні". Ним виявився боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Того ж дня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів, що він надав звання Героя України розстріляному військовому полоненому Олександру Мацієвському.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Мацієвський брав участь в обороні рідної Чернігівської області й Чернігова. Він не мав бойового досвіду й не служив в армії раніше. Проте за час бойових дій чоловік вивчився на снайпера, і наприкінці 2022 року його перекинули на Донеччину, його бригада перебувала в районі Соледара.

Мацієвському було 42 роки, має 19-річного сина. Раніше він навчався у Молдові, у МЗС України розповіли, що він є громадянином цієї країни. Проте останнім часом чоловік проживав у місті Ніжині.