"Он понял, что это конец": мама расстрелянного Мациевского о последних минутах жизни сына (фото)

Прасковья Демчук вспоминает, что о гибели своего сына она узнала в январе, до того, как шокирующее видео попало в сеть. В начале февраля ей вернули тело бойца, тогда еще мама героя не знала, как погиб Александр.

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Мать расстрелянного российскими оккупантами бойца ВСУ Александра Мациевского, рассказала о том, как увидела кадры последних минут жизни ее сына. Об этом 18 марта писало издание The Sun.

По словам матери Героя Украины, о гибели своего сына она узнала в январе, но тогда еще не было известно, при каких обстоятельствах его не стало.

"В январе мне сообщили, что Александр пропал без вести. Мне сказали только, что был бой с россиянами и он пропал. Его тело вернули в начале февраля в рамках обмена павшими солдатами, и тогда я впервые узнал о его смерти. А потом, словно с небес, появилось это видео. И я закричала: "Саша, Саша" — так я его называю. Все произошло как озарение — я хотела узнать, как погиб мой сын, и вот я увидела это", — рассказала Прасковья Демчук.

Прасковья Демчук получает из рук президента Зеленского медаль Героя Украины. Фото: The Sun

Мама погибшего бойца рассказала, что по взгляду сына все поняла — Александр Мациевский знал, что его собираются убить.

"Когда я увидел его взгляд на видео, я понял, что он ничего не может сделать. Он понял, что это конец. Однажды мы договорились, что если он будет ранен и истечет кровью, он позвонит мне и скажет трижды: "Да, да, да!".Но на видео он сказал: "Слава Украине!". И Бог дал мне возможность услышать эти слова"", — вспоминает Демчук.

По ее словам, Александр трудолюбивый, принципиальный и настойчивый человек, он записался в армию, как только началась война.

"Саша сказал, что не может сидеть сложа руки. Его дед защищал Родину во время Второй мировой войны. Поэтому он пошел на войну без колебаний. В последний раз я разговаривала с ним 29 декабря — он позвонил мне и сказал, чтобы я забрала посылку с новой формой, которую ему подарили. Он так и не успел ее надеть", — рассказала мама погибшего бойца ВСУ.

Расстрел военнопленного за "Слава Украине!"

Напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". В ОП заявили, что это пример "национальной никчемности и слабости" россиян.

Что известно о расстрелянном бойце Александре Мациевском

12 марта СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли после сказанных им слов "Слава Украине".Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

В тот же день президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что он присвоил звание Героя Украины расстрелянному военному пленному Александру Мациевскому.

В начале полномасштабного вторжения России Александр Мациевский участвовал в обороне родной Черниговской области и Чернигова. У него не было боевого опыта и он не служил в армии ранее. Однако за время боевых действий мужчина выучился на снайпера и в конце 2022 года его перебросили в Донецкую область, его бригада находилась в районе Соледара.

Мациевскому было 42 года, у него есть 19-летний сын. Ранее он учился в Молдове, в МИД Украины рассказали, что он является гражданином этой страны. Однако в последнее время мужчина проживал в городе Нежин.