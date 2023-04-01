Расстрел за "Слава Украине": сослуживцы рассказали, как Мациевский попал в плен (фото)

Украинский военнопленный Александр Мациевский был окружен во время внезапной атаки российских войск под Бахмутом. Оккупанты атаковали волнами, переступая через трупы своих товарищей.

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Сослуживцы Александра Мациевского из 163-го батальона ТРО рассказали о том, как Герой Украины попал в плен к российским оккупантам, после чего его застрелили за слова "Слава Украине!". Об этом пишет The Wall Street Journal в статье, опубликованной 31 марта.

Так, утром 30 декабря рядовой Мациевский и еще 15 человек направились к линии деревьев у села Красная Гора, чтобы поддержать танковую бригаду, оборонявшую северную часть Бахмута Донецкой области.

Бойцы рыли окопы для укрытия около 15 минут, когда российские войска атаковали. Ветки начали падать, так как минометы разрывали деревья над головой.

"Это становилось все более и более интенсивным", — вспоминает рядовой Вячеслав Ковалев, который получил пулю в икры и был эвакуирован с поля боя вместе с другим солдатом.

Российские войска наступали на них волнами, топча тела тех, кто был застрелен перед ними, рассказал сержант Василий Замола. В какой-то момент он заметил российские войска слева от себя, где находились рядовой Мациевский и четверо других. Их обошли с фланга.

Александр Галицкий, командир взвода Мациевского Фото: WSJ

В ходе дневного боя бойцы предприняли несколько попыток добраться до группы рядового Мациевского, но обстрел был слишком интенсивным. Дневной свет ослабевал, а приборы ночного видения были недостаточно хороши, чтобы продолжать бой в темноте. Был отдан приказ отступить на более укрепленные позиции.

"Если бы не это, мы бы все погибли", — сказал сержант Замола.

Как мать Александра Мациевского узнала о смерти сына

По Нежину поползли слухи, что 163-й батальон понес большие потери. Прасковья Демчук обратилась в местный военкомат с вопросом о сыне. Там не предоставили никакой информации. Военная база, где служил рядовой Мациевский, и полиция тоже ничего не сообщили.

Мать Александра Мациевского Прасковья Демчук у могилы сына

Факты начали выясняться после того, как 163-й батальон вернулся на базу в близлежащий Чернигов в начале января без рядового Мациевского. Один из членов его подразделения сообщил Демчук, что ее сын пропал без вести и, скорее всего, погиб.

9 февраля Демчук позвонили из полиции. В морге в Киеве перед ней предстал изрешеченный пулями труп ее единственного сына, найденный в ходе обмена с российскими войсками. По ее словам, часть его головы отсутствовала, но нельзя было не заметить ни рану над бровью, ни родимое пятно на ноге.

Через несколько дней Демчук похоронила сына, но вопросы о том, как он умер, продолжали мучить ее.

"Мать должна знать — независимо от того, насколько это больно", — сказала она.

Ответ пришел к ней в виде видео, которое высветилось на ее телефоне, когда она однажды вечером вернулась домой с работы и села за кухонный стол. На видео был запечатлен мужчина, в котором она сразу же узнала своего сына, стоящий по колено в канаве с сигаретой, свисающей из уголка рта.

Расстрел военнопленного за "Слава Украине!"

6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". В ОП заявили, что это пример "национальной никчемности и слабости" россиян.

Что известно о расстрелянном бойце Александре Мациевском

12 марта СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли после сказанных им слов "Слава Украине". Им оказался боец 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский.

В тот же день президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что он присвоил звание Героя Украины расстрелянному военному пленному Александру Мациевскому.

В начале полномасштабного вторжения России Александр Мациевский участвовал в обороне родной Черниговской области и Чернигова. У него не было боевого опыта и он не служил в армии ранее. Однако за время боевых действий мужчина выучился на снайпера и в конце 2022 года его перебросили в Донецкую область, его бригада находилась в районе Соледара.

Мациевскому было 42 года, у него есть 19-летний сын. Ранее он учился в Молдове, в МИД Украины рассказали, что он является гражданином этой страны. Однако в последнее время мужчина проживал в городе Нежин.

Напомним, 18 марта мать расстрелянного российскими оккупантами бойца ВСУ Александра Мациевского, рассказала о том, как увидела кадры последних минут жизни ее сына. По словам матери Героя Украины, о гибели своего сына она узнала в январе, но тогда еще не было известно, при каких обстоятельствах его не стало.