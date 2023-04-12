Казней было несколько: CNN нашел еще одно видео обезглавливания украинского военного (фото)

По данным американских журналистов, боевики ЧВК "Вагнер" могли быть причастны к казни двух украинских военных. На видео у солдат также отрезаны руки.

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На прошлой неделе в социальных сетях появились два видеоролика, на которых запечатлены обезглавливания украинских солдат. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил американский телеканал CNN.

Журналисты полагают, что эти видео относятся к разным событиям. Один из них, возможно, был снят совсем недавно, а другой — судя по количеству листвы на земле — скорее всего, был снят летом.

Первое видео было размещено на пророссийском канале социальных сетей 8 апреля. Предположительно, оно было снято российскими наемниками из ЧВК "Вагнер", и на нем показаны обезглавленные трупы двух украинских солдат, лежащие на земле рядом с уничтоженным военным автомобилем.

На видео слышен голос за камерой, звук, по-видимому, искажен, чтобы невозможно было идентифицировать говорящего.

"[Бронетранспортер] подорвался на мине", — заявил на русском языке человек, стоящий за кадром.

Очевидно, имея в виду тела на земле, голос, смеясь, продолжает: "Они их убили. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы".

Американские журналисты также заметили, что у мертвых солдат были отрезаны руки.

В российских социальных сетях сообщают, что видео было снято под Бахмутом на востоке Украины, где уже много месяцев идут самые ожесточенные бои, в которых очень активно участвуют бойцы "Вагнера", пишет CNN.

Второе видео, размещенное в Твиттере, о котором ранее писал Фокус, похоже, было снято летом из-за большого количества растительности на земле. На нем якобы видно, как российский боец отрезает голову украинскому солдату с помощью ножа. Голос в начале видео говорит, что солдат, возможно, была еще жив, когда началось жестокое нападение.

Редакция не публикует видеоролики с казнью украинских военнослужащих по этическим соображениям.

Кто причастен к жестокому убийству украинского солдата

По данным украинского блогера и журналиста Дениса Казанского, к жестокой казни украинского пленного возможно имеет отношение российский оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый).

Скриншот поста оккупанта Егора Гузенко Фото: скриншот

"Во всяком случае, он на это активно намекает и ранее регулярно призывал к подобным расправам. Всех их важно сейчас запоминать. Путин старый, он в любом случае скоро умрет. А Егор Гузенко молодой. Он переживет Путина", — написал Казанский в своем Telegrаm-канале.

Что известно о жестоком убийстве украинского защитника

11 марта Владислав Поздняков, основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство", опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военного.

На снятых кадрах военные ВС РФ жестоко убили пленного бойца, отрезав ему голову. При этом один из них ведет переговоры по рации и отдает приказы своему товарищу, орудующему ножом. В какой-то момент слышно фразу: "Работаем, братья!".

Оккупанты демонстируют бронежилет убитого солдата

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после распространения ролика в сети написал у себя в Telegram, что "за все будет ответственность и расплата".

Напомним, 31 марта сослуживцы Александра Мациевского из 163-го батальона ТРО рассказали о том, как Герой Украины попал в плен к российским оккупантам, после чего его расстреляли за слова "Слава Украине!".

Также напомним, 6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине". В ОП заявили, что это пример "национальной никчемности и слабости" россиян.