Війна за існування Росії: Пригожин закликав "ламати систему" та мобілізувати всіх росіян

Відповідаючи на запитання щодо поправок у законі РФ про військовий облік "кухар Путіна" жорстко розкритикував російських чиновників, які, за його словами, дбають лише про свою кишеню. Найбільше дісталося колишньому віцепрем'єру Аркадію Дворковичу.

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Власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що мобілізуватися має все російське суспільство, а не лише ті, хто йде на фронт. Він розкритикував російських чиновників за те, що вони не здатні змінюватись, і закликав "поміняти систему", оскільки йде війна за існування Росії. Аудіозапис зі словами покровителя "вагнерівців" було опубліковано в Telegram-каналі "Кепка Пригожина".

"Чому я постійно говорю про мобілізацію всього суспільства, бо мобілізуватися повинні не лише ті, хто йдуть на фронт. Мобілізуватися має все суспільство, починаючи від простих роботяг чи трудівників села, які готові до цього процесу. Вони розуміють, що йде війна за саме існування Росії", — прокоментував Пригожин поправки до закону РФ про військовий облік.

Також "кухар Путіна" невтішно відгукнувся про російських чиновників, які після початку повномасштабного вторгнення РФ втекли за кордон разом зі своїми грошима. А ті, хто залишився, не готові мобілізуватися, тому що не змінюються — більшість чиновницької еліти РФ "сидить, піджавши хвіст" тому, що для них найскладніше — поміняти систему.

"Чиновники, безумовно, мобілізуватися не готові, і ми це бачимо повсюдно. Вони не змінюються. Подивіться скільки чиновників бігли з Росії та витягли з собою цілі статки. Їх радісно приймають за кордоном", — зазначив Пригожин.

Він сказав, що ідеологія та майбутнє Росії найменше цікавлять таких людей, при цьому вказав конкретну людину з найближчого оточення колишнього президента РФ Дмитра Медведєва — Аркадія Дворковича, який свого часу був віцепрем'єром.

Пригожин поставив питання, чому в РФ на таких людей не звертають уваги і закликав "вичистити мурашник", який створювався роками та перетворився, за його словами, на спільноту людей, які цікавляться лише власним добробутом.

Раніше російський бізнесмен Євген Пригожин прокоментував відеоролик із стратою українського військовополоненого. За його словами, погано, коли людям відрізають голови, але його найманці з ПВК "Вагнера" нібито не мають до страти жодного стосунку.