"Ухилитися буде складніше": росіяни готуються до нової масової мобілізації на війну, — ЗМІ

За словами журналістів, посилене вербування в армію РФ і ПВК "Вагнер" викликано тяжкими втратами особового складу у битві за Бахмут та невдалою спробою штурму міста Вугледар.

Нові законодавчі ініціативи у РФ, пов'язані з електронними повістками, викликані сильним браком військовослужбовців на фронті в Україні. Про це пише видання Reuters.

У матеріалі йдеться, що нові закони суворіші, ніж вересневий указ про часткову мобілізацію, виконання якого було неоднорідним і варіювалося від регіону до регіону.

23-річний росіянин Артем розповів журналістам, що найняв адвоката, щоб уникнути мобілізації.

"Я думаю, що це буде складніше, ніж зазвичай. Ухилитися буде набагато складніше", — сказав Артем.

Однак, за його словами, він не впевнений, чи виїжджатиме з РФ, оскільки не знає, чим займається за кордоном. Крім того, має тут родичів.

Журналісти пишуть, що неназвані західні припустили, що посилене вербування в армію РФ та ПВК "Вагнер" викликано тяжкими втратами особового складу в завзятій багатомісячній битві за Бахмут, а також невдалою атакою на Вугледар. Російські сили на Донбасі сильно ослабли.

Майк Кофман, експерт з російських збройних сил з аналітичного центру CNA, що базується в США, сказав, що лише невелика частина російських військ в Україні здатна вести наступальні операції.

Григорій Свердлін, голова групи Go by the Forest, яка дає поради про те, як уникнути призову до армії РФ, повідомив агентству журналістам, що організація отримала значно більше запитів від потенційних мобілізованих, ніж зазвичай. На його думку, на росіян очікує нова хвиля масової мобілізації. Вона спровокує ще більше людей залишити РФ.

"Я думаю, що за тиждень-два ми, швидше за все, знову побачимо черги на (грузинському прикордонному посту) Верхній Ларс, на прикордонних переходах з Казахстаном та інших популярних напрямках", — сказав він.

Нагадаємо, що 11 квітня Державна дума РФ ухвалила закон про електронні повістки військовозобов'язаним. У Росії юридично порівняли електронні повістки із паперовими. Нове рішення передбачає автоматизований режим реєстру військового обліку.

Також 12 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин закликав "ламати систему" та мобілізувати всіх росіян. Відповідаючи на запитання щодо поправок у законі РФ про військовий облік "кухар Путіна" жорстко розкритикував російських чиновників, які, за його словами, дбають лише про свою кишеню. Найбільше дісталося колишньому віцепрем'єру Аркадію Дворковичу.