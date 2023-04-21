Россияне похитили и отправили на войну в Украину студента из Казахстана, – СМИ

По словам матери казахского студента Магулана Бекенова, ее 22-летнего сына насильно завербовали в ЧВК "Вагнер". Обращения по данному поводу к властям РФ и Казахстана не принесли результатов.

Related video

В Российской Федерации похитили и насильно завербовали в частную военную компанию "Вагнер" 22-летнего гражданина Казахстана Магулана Бекенова. Об этом рассказала мать молодого человека Альмира Бекенова журналистам издания "Сибирь.Реалии".

Женщина сообщила, что ее сын был студентом Томского госуниверситета, однако в марте 2023 года он отправился в Краснодарский край якобы к своей девушке, которую никто из его близких не знает.

"Когда стала выяснять, оказалось, что неизвестные его по сути похитили и завербовали в ЧВК "Вагнер". Я выбила встречу с ним на хуторе Молькино, там всюду вывески этих "вагнеровцев", — вспоминает мать Магулана.

По словам Альмиры, ей не дали полноценно пообщаться с сыном, который пребывал в "ужасном состоянии". Однако молодой человек успел сообщить матери, что не подписывал никакие документы.

Несмотря на это, 12 апреля Магулана Бекенова отправили в зону боевых действий в Украине.

Родители похищенного студента обратились в военные прокуратуры и МВД Казахстана, и России, а также к главам двух государств касательно незаконного удерживания казахского гражданина, однако им ничем не помогли.

Напомним, что по 13 марта мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о попытках вербовки жителей оккупированного города в ЧВК "Вагнер". По словам чиновника, оккупанты предлагают по 200 тысяч рублей в месяц тем, кто отправится в Бахмут, однако никто не соглашается.

Ранее, 16 апреля, российские мобилизованные записали видеообращение с жалобами на то, что они против своей воли оказались в Луганской области, хотя им говорили, что отправляют в Ростов и Крым.

Еще мы писали о том, что 18 апреля СМИ обнародовали "рекомендации" по освещению новой системы призыва в РФ. По словам одного из российских депутатов нововведения "точно не прибавят популярности власти".