"Растет тревожность": СМИ узнали о "рекомендациях" по освещению новой системы призыва в РФ

Приближенные к Кремлю лица признались журналистам, что российские пропагандисты не успели вовремя "подготовить общественное мнение" к принятию законопроекта об электронных повестках и ограничениях для "уклонистов".

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Министерство обороны РФ инициировало реформу системы призыва в Российской Федерации, а также подготовило "рекомендации" касательно освещения изменений в законодательстве. Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По данным журналистов, рядовые депутаты Государственной Думы РФ не были заранее проинформированы о содержании новых поправок вплоть до голосования. При этом законопроект был принят единогласно.

"Как снег на голову. Даже толком неясно, что людям говорить. А люди спросят", — сказал один из парламентариев.

Авторы публикации утверждают, что сотрудники политического блока АП президента России не участвовали в написании закона, а внесение изменений в систему призыва инициировало Министерством обороны РФ.

Журналисты также узнали, что прокремлевские СМИ не успели вовремя "подготовить общественное мнение" к новым поправкам. Сообщается, что соответствующие "рекомендации" от Минобороны были отправлены пропагандистам только во второй половине дня 11 апреля.

Инструкция по освещению темы призыва в РФ попала в распоряжение СМИ. В документе говорится, что электронные повестки нужны, так как "люди не всегда проживают по месту своей регистрации", а ограничения прав "уклонистов" направлено на обеспечение "справедливости и равенства" в обществе.

"Новая система человекоориентирована, удобна, сводит к минимуму прямые контакты с военкоматами и возможность ошибок", — цитируют журналисты один из тезисов российской пропаганды.

В "рекомендациях" также говорится, что "уклонисты" не могут "находиться в более привилегированных условиях" чем те, кто отслужил в армии.

По мнению одного из российских депутатов, нововведения касательно призыва "точно не прибавят популярности власти". Еще один человек, приближенный к руководству "Единой России", назвал законопроект "пи**ецом"

"Любой намек на мобилизацию, на отправку на фронт — и сразу растет тревожность, а ведь ее только-только удалось снизить", — сказал один из собеседников журналистов.

Напомним, что 11 апреля Государственная Дума РФ приняла законопроект, предусматривающий внедрение электронных повесток, а также целый ряд ограничительных мер для "уклонистов". При этом гражданам, получившим электронную повестку, запрещается покидать страну до визита в военкомат.

Согласно заявлению военного комиссара Москвы Максима Локтева от 17 апреля, в российской столице начнут рассылать повестки через портал "Госуслуги" с началом весеннего призыва.