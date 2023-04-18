"Зростає тривожність": ЗМІ дізналися про "рекомендації" щодо висвітлення нової системи призову в РФ

Наближені до Кремля особи зізналися журналістам, що російські пропагандисти не встигли вчасно "підготувати громадську думку" до ухвалення законопроекту про електронні повістки та обмеження для "ухилянтів".

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Міністерство оборони РФ ініціювало реформу системи призову в Російській Федерації, а також підготувало "рекомендації" щодо висвітлення змін у законодавстві. Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на близькі до Кремля джерела.

За даними журналістів, рядові депутати Державної Думи РФ були заздалегідь проінформовані про зміст нових поправок аж до голосування. При цьому законопроект було ухвалено одноголосно.

"Як сніг на голову. Навіть достеменно неясно, що людям говорити. А люди запитають", — сказав один із парламентаріїв.

Автори публікації стверджують, що співробітники політичного блоку АП президента Росії не брали участь у написанні закону, а внесення змін до системи призову ініціювало Міністерство оборони РФ.

Журналісти також дізналися, що прокремлівські ЗМІ не встигли вчасно підготувати громадську думку до нових поправок. Повідомляється, що відповідні "рекомендації" від Міноборони було відправлено пропагандистам лише у другій половині дня 11 квітня.

Інструкція з висвітлення теми призову потрапила в розпорядження ЗМІ. У документі йдеться про те, що електронні повістки потрібні, оскільки "люди не завжди проживають за місцем своєї реєстрації", а обмеження прав "ухилянтів" спрямовано на забезпечення "справедливості та рівності" у суспільстві.

"Нова система людиноорієнтована, зручна, зводить до мінімуму прямі контакти з військкоматами та можливість помилок", — цитують журналісти одна з тез російської пропаганди.

У "рекомендаціях" також йдеться, що "ухилянти" не можуть "перебувати в більш привілейованих умовах", ніж ті, хто відслужив в армії.

На думку одного з російських депутатів, нововведення щодо призову "точно не додадуть популярності владі". Ще одна людина, наближена до керівництва "Єдиної Росії", назвала законопроект "пі**цем"

"Будь-який натяк на мобілізацію, на відправку на фронт — і відразу зростає тривожність, адже її тільки-но вдалося знизити", — сказав один зі співрозмовників журналістів.

Нагадаємо, що 11 квітня Державна Дума РФ прийняла законопроект, що передбачає впровадження електронних повісток, а також цілу низку обмежувальних заходів для "ухилянтів". При цьому громадянам, які отримали електронну повістку, забороняється залишати країну до візиту до військкомату.

Згідно з заявою військового комісара Москви Максима Локтєва від 17 квітня, у російській столиці почнуть розсилати повістки через портал "Держпослуги" з початком весняного призову.