"У гарному настрої": у Москві запустять електронні повістки у весняний призов (відео)

Російські військові запевняють, що розсилка повісток через портал "Держпослуги" буде у тестовому режимі. Весняна кампанія триватиме до середини липня, а понад 50 тисяч росіян уже прибули до військкоматів, кажуть у Генштабі РФ.

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У Москві електронні повістки у військкомати почнуть надсилати через портал "Держпослуги" під час весняного призову. Про це розповів 17 квітня військовий комісар столиці Росії полковник Максим Локтєв.

"В іншому чинне законодавство не змінилося. Порядок направлення громадян на військову службу залишився той самий", — зауважив Локтєв.

Військовий запевняє, що цей захід запустять у тестовому режимі. Сповіщатимуть росіян через SMS-повідомлення та телефоном.

"Думаю, що цю кампанію ми проведемо спокійно й у гарному настрої", — резюмував військком.

За словами представника головного мобілізаційного управління Генштабу РФ Андрія Бірюкова, масово розсилати електронні повістки призовникам не будуть.

Близько 21 тисяч громадян РФ вже призвали на військову службу

"Віялових" розсилок громадянам призовного віку не буде. Єдиний електронний реєстр військового обліку створено для спрощення взаємодії громадян із військовими комісаріатами", — пояснив Бірюков.

Про постановку на військовий облік або зміну відомостей мешканців РФ буде проінформовано в особистому кабінеті на порталі держпослуг, додав він.

Бірюков повідомив, що весняна призовна кампанія відбувається у плановому порядку. Її завершать 15 липня. На сьогодні повідомлено 52 тисячі громадян і понад 50 тисяч уже прибуло до військкоматів, зазначив представник управління.

"Щодо 21 тисяч громадян прийнято рішення про заклик на військову службу. Ще 29 тисяч громадян надано відстрочки за законними підставами", — повідомив він.

З 20 квітня призовників почнуть відправляти до пунктів постійної дислокації на території Росії, а третину призовників направлять до навчальних з'єднань та військових частин. Там за 3 місяці вони мають освоїти сучасну військову техніку та здобути військово-облікову спеціальність, запевнив Бірюков.

У Росії вручають електронні повістки: що кажуть в Україні?

Росіяни не помітили, як опинилися в цифровому концтаборі, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону 17 квітня.

"В Україні такі сервіси, як "Дія", спрощують життя. А в Росії цифровізація використовується для набору гарматного м'яса, урізання цивільних прав і свобод, а також посилення диктаторського контролю", — сказав військовий.

У Росії не варто чекати "майдану" після цифровізації роботи військкоматів

Після такого рішення влади не варто чекати в Росії "майдану", але депресивний стан та невпевненість мешканців РФ у завтрашньому дні посилиться, додав Юсов.

Набір до армії Росії не припинявся. Як сказав представник ГУР МО, люди продовжують залишати країну, але вже не так масово, як на початку оголошеної президентом Володимиром Путіним "часткової" мобілізації.

"Якщо до цифрової мобілізації в режимі прихованої мобілізації вони набирали близько 20 тисяч ра**стів у місяць, то зараз цифра може збільшитися. Питання не в тому, скільком людям відправлять електронні повістки, а скількох відберуть", — підсумував Юсов.

Тим часом член Комітету Верховної Ради України з нацоборони Федір Веніславський 17 квітня заявив про можливість відправлення повісток у додатку "Дія" в майбутньому. Глава Мінцифри Михайло Федоров на це відповів, що такої послуги немає ні в розробці, ні в планах.

"Зберігайте спокій, усім доброго дня", — написав він.

Нагадаємо, що в Україні можна отримати термін за публікацію даних про те, де роздають повістки. Житель Луцька писав про це в анонімному Telegram-каналі та отримав 5 років позбавлення волі.

Міністерство оборони Великобританії 15 квітня заявило, що влада РФ почала розсилати електронні повістки про призов до армії, оскільки готується до затяжної війни в Україні.