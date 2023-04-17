"Маємо до цього прийти": у Раді не виключають відправки повісток через "Дію"

На сьогодні в Україні, за словами нардепа Федора Веніславського, немає технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік та запустити розсилку повісток на смартфони. Однак у майбутньому цю ініціативу буде реалізовано.

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Повісток у додатку "Дія" поки не буде, проте це питання можуть реалізувати пізніше. Про це заявив член Комітету ВР із нацоборони Федір Веніславський сьогодні, 17 квітня, в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз зацифрувати військовий облік та запустити повістки у "Дії" неможливо технічно. Однак парламентар припускає, що в майбутньому ця ініціатива буде реалізована, і наголошує, що вона має бути реалізована.

"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки мають точно відійти в минуле. Але сьогодні це проєкт не в короткостроковій перспективі", — заявив Веніславський.

Жителя Луцька, який в анонімному Telegram-каналі публікував інформацію про те, де та в яких районах міста роздають повістки, засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що британська розвідка розповіла, навіщо в Росії схвалили електронні повістки. За даними Міноборони Великобританії, зараз у РФ ставка робиться на добровольчі формування, проте в майбутньому втрати можуть поповнюватися вже і ухилянтами.

Російські ЗМІ з посиланням на джерело з Кремля повідомляють, що роботу над законом про електронні повістки було засекречено. До нього мали відношення представники Міноборони РФ, Мінцифри, а також ФСБ та МВС.