"Должны к этому прийти": в Раде не исключают отправки повесток через "Дію"

На сегодняшний день в Украине, по словам нардепа Федора Вениславского, нет технической возможности, чтобы оцифровать воинский учет и запустить рассылку повесткок на смартфоны. Однако в будущем эта инициатива будет реализована.

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Повесток в приложении "Дія" пока не будет, однако этот вопрос могут реализовать позже. Об этом заявил член Комитета ВР по нацобороне Федор Вениславский сегодня, 17 апреля, в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас оцифровать воинский учет и запустить повестки в "Дії" невозможно технически. Однако парламентарий предполагает, что в будущем эта инициатива будет реализована, и подчеркивает, что она должна быть реализована.

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе", — заявил Вениславский.

Жителя Луцка, который в анонимном Telegram-канале публиковал информацию о том, где и в каких районах города раздают повестки, осудили на 5 лет лишения свободы. В вину горожанину вменялось препятствование деятельности ВСУ.

Напомним, что британская разведка рассказала, зачем в России одобрили электронные повестки. По данным Минобороны Великобритании, сейчас в РФ ставка делается на добровольческие формирования, однако в будущем потери могут восполнять уже и за счет уклонистов.

Российские СМИ со ссылкой на источник из Кремля сообщают, что работа над законом об электронных повестках была засекречена. К нему имели отношение представители Минобороны РФ, Минцифры, а также ФСБ и МВД.