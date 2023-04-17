"В хорошем настроении": в Москве запустят электронные повестки в весенний призыв (видео)

Российские военные уверяют, что рассылка повесток через портал "Госуслуги" будет в тестовом режиме. Весенняя кампания продлится до середины июля, а более 50 тысяч россиян уже прибыли в военкоматы, говорят в Генштабе РФ.

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В Москве электронные повестки в военкоматы начнут присылать через портал "Госуслуги" во время весеннего призыва. Об этом рассказал 17 апреля военный комиссар столицы России, полковник Максим Локтев.

"В остальном действующее законодательство не изменилось. Порядок направления граждан на военную службу остался тот же самый", — заметил Локтев.

Военный уверяет, что данную меру запустят в тестовом режиме. Оповещать россиян будут через SMS-сообщения и по телефону.

"Думаю, что эту кампанию мы проведем спокойно и в хорошем настроении", — резюмировал военком.

По словам представителя главного мобилизационного управления Генштаба РФ Андрея Бирюкова, массово рассылать электронные повестки призывникам не будут.

Около 21 тысячи граждан РФ уже призвали на военную службу

"Веерных" рассылок гражданам призывного возраста не будет. Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами", — пояснил Бирюков.

О постановке на воинский учет или изменении сведений жители РФ будут проинформированы в личном кабинете на портале госуслуг, добавил он.

Бирюков сообщил, что весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке. Ее завершат 15 июля. На сегодня оповещено 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыло в военкоматы, отметил представитель управления.

"В отношении 21 тысячи граждан приняты решения о призыве на военную службу. Еще 29 тысячам граждан предоставлены отсрочки по законным основаниям", — сообщил он.

С 20 апреля призывников начнут отправлять в пункты постоянной дислокации на территории России, а треть призывников направят в учебные соединения и воинские части. Там за 3 месяца они должны освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, заключил Бирюков.

В России вручают электронные повестки: что говорят в Украине?

Россияне сами не заметили, как оказались в цифровом концлагере, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире единого телемарафона 17 апреля.

"В Украине такие сервисы, как "Дія" упрощают жизнь. А в России цифровизация используется для набора пушечного мяса, урезания гражданских прав и свобод, а также усиления диктаторского контроля", -сказал военный.

В России не стоит ждать "майдана" после цифровизации работы военкоматов

После такого решения властей не стоит ждать в России "майдана", но депрессивное состояние и неуверенность жителей РФ в завтрашнем дне усилится, добавил Юсов.

Набор в армию России не прекращался. Как сказал представитель ГУР МО, люди продолжают покидать страну, но уже не так массово, как в начале объявленной президентом Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

"Если до цифровой мобилизации в режиме скрытой мобилизации они набирали около 20 тысяч ра**стов за месяц, то сейчас эта цифра может быть увеличена. Вопрос не в том, скольким людям отправят электронные повестки, а скольких людей отберут", — заключил Юсов.

Тем временем, член Комитета Верховной Рады Украины по нацобороне Федор Вениславский 17 апреля заявил о вероятности отправки повесток в приложении "Дія" в будущем. Глава Минцифры Михаил Федоров на это ответил, что такой услуги нет ни в разработке, ни в планах.

"Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", — написал он.

Напомним, что в Украине можно получить срок за публикацию данных о том, где раздают повестки. Житель Луцка писал об этом в анонимном Telegram-канале и получил 5 лет лишения свободы.

Министерство обороны Великобритании 15 апреля заявило, что власти РФ начали рассылать электронные повестки о призыве в армию, поскольку готовятся к затяжной войне в Украине.