Росіяни викрали та відправили на війну в Україну студента з Казахстану, – ЗМІ

За словами матері казахського студента Магулана Бекенова, її 22-річного сина насильно завербували у ПВК "Вагнер". Звернення з цього приводу до влади РФ та Казахстану не дали результатів.

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У Російській Федерації викрали та насильно завербували у приватну військову компанію "Вагнер" 22-річного громадянина Казахстану Магулана Бекенова. Про це розповіла юнака Альміра Бекенова журналістам видання "Сибір.Реалії".

Жінка повідомила, що її син був студентом Томського держуніверситету, проте у березні 2023 року він вирушив до Краснодарського краю нібито до своєї дівчини, яку ніхто з його близьких не знає.

"Коли почала з'ясовувати, виявилося, що невідомі його по суті викрали та завербували у ПВК "Вагнер". Я вибила зустріч із ним на хуторі Молькіно, там усюди вивіски цих "вагнерівців", — згадує мати Магулана.

За словами Альміри, їй не дали повноцінно поспілкуватися із сином, який перебував у "жахливому стані". Проте молодик встиг повідомити матері, що не підписував жодних документів.

Попри це 12 квітня Магулана Бекенова відправили до зони бойових дій в Україні.

Батьки викраденого студента звернулися до військових прокуратур і МВС Казахстану та Росії, а також до глав двох держав щодо незаконного утримання казахського громадянина, проте їм нічим не допомогли.

Нагадаємо, що до 13 березня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про спроби вербування мешканців окупованого міста до ПВК "Вагнер". За словами чиновника, окупанти пропонують по 200 тисяч рублів на місяць тим, хто вирушить до Бахмута, проте ніхто не погоджується.

Раніше, 16 квітня, російські мобілізовані записали відеозвернення зі скаргами на те, що вони проти своєї волі опинилися в Луганській області, хоча їм казали, що відправляють у Ростов та Крим.

Ще ми писали про те, що 18 квітня ЗМІ оприлюднили "рекомендації" щодо висвітлення нової системи призову до РФ. За словами одного з російських депутатів нововведення "точно не додадуть популярності владі".