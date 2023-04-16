"Ми хочемо додому": мобілізовані ЗС РФ звинуватили командування в обмані (відео)

За словами уродженців Московської та Іванівської областей, у них під приводом "поставити печатки" забрали документи й без продуктів відправили з Ростова-на-Дону до Луганської області.

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Мобілізовані з РФ скаржаться, що опинилися на Луганщині, хоча їх направляли до Ростова та Криму, в них відібрали документи й у них немає розуміння, що вони мають тут робити. Про це вони розповіли у зверненні, яке записали днями.

"Ми, військовослужбовці в/ч 11048 і в/ч 61899 із польового табору "Заїжджі двори" (Курської області), були направлені в бік Криму переводитися до Південного військового округу, бойове розпорядження нам показано не було, офіцерів із нами не було, після цього ми прибули до Ростова, де в нас зібрали військові під приводом того, що проставлять там нові печатки про переведення в частину", — говорять солдати на відео.

За їхніми словами, минуло кілька днів, а документи їм так і не повернули, на забезпечення Міноборони не поставили, і загалом замість Криму вони опинилися на Луганщині.

"У нас немає розуміння того, де ми перебуваємо, крім того, що ми на Луганщині. Ми не стоїмо на забезпеченні в Міноборони. Люди, які нас тут прийняли, називати їх не буду, але вони нам допомагають, їм спасибі", — розповідають росіяни.

Рідні солдатів розповіли російському ЗМІ ASTRA, що військові на відео — це частина мобілізованих, яких 5 квітня 2023 року у складі близько 500 осіб відправили вантажними літаками з Курська до Ростова-на-Дону нібито на навчання.

Але вночі чоловіків вивезли до Луганської області, де їх розділили. Групу із 170 мобілізованих змушували підписати контракти з ПВК "Вагнер". Інша група солдатів записала відеозвернення. За документами частина військовослужбовців з відео перебуває у військових частинах, куди їх мали перевести.

"Документів у нас так і немає. Відповіді від представників Міноборони, командирів батальйону, командирів роти, офіцерів теж немає. Інформації, де ми перебуваємо, теж немає. Єдине, що знаємо, що ми на Луганщині. Деякі тут уже 7 чи 8 місяців. За цей час нікого не відпускали у звільнення, але ми хочемо додому, хочемо побачити дітей, обійняти дружину", — поскаржилися російські солдати.

Нагадаємо, що зросла кількість росіян, охочих здатися в полон до ЗСУ. В березні 2023 року на проєкт "Хочу жити" звернулося вдвічі більше росіян, ніж у грудні 2022 року.

Глава Чечні Рамзан Кадиров відмовився зустрічатися з чеченцями, які потрапили в полон до ЗСУ і яких обміняли. Він сказав, що ті не мали права здаватися в полон.