Кинули без боєприпасів: Кадиров не зустрів полонених із Чечні та послав їх на війну (фото)

Глава республіки вважає, що звільнені по великому обміну полонені бойовики полку "Північ — Ахмат" мають довести "відсутність страху". Бійці зобов'язані планувати боєкомплекти, а не стріляти абикуди, додав він.

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Глава Чечні Рамзан Кадиров відмовився зустрічатися з чеченськими бойовиками, яких він відправив до України, але вони опинилися у полоні. Про це Кадиров повідомив у Telegram 16 квітня.

"Я вважаю, що у чеченського воїна не повинно бути жодних причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, воїн має довести, що у нього не було іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову", — зазначив лідер Чечні.

За інформацією агентства ТАСС, було звільнено п'ять чеченських бойовиків полку "Північ — Ахмат": Зелім Ісмаїлов, Жабраїл Юнуєв, Апті Тасуєв, Салах Гайтамірів і Тамірлан Хамідов.

П'ятеро бойовиків із Чечні потрапили в полон 14 грудня минулого року

"Ці п'ятеро бійців будучи контуженими потрапили в полон 14 грудня 2022 року. Відколи наш глава республіки Рамзан Кадиров дізнався про те, що трапилося, ні на день не зупинялися переговори щодо їхнього звільнення. Робота з їхнього звільнення трималася в секреті", — цитує агентство голову парламенту Чечні Магомеда Даудова.

Військові заявили про готовність повернутись на фронт при отриманні відповідного наказу. У розмові з російськими пропагандистами загарбники сказали, що не пам'ятають, як потрапили в полон. На питання, як із ними поводилися, один із них відповів "так собі", не розповівши подробиці.

"Кадировців" залишили в Україні без боєприпасів

Бойовики, що повернулися, залишилися на фронті в Україні без боєприпасів, але глава російської республіки не вважає це аргументом — вони повинні не просто бездумно стріляти, а обмірковувати кожен постріл і берегти кожен патрон, зазначив він.

"Полон — не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живими. За годину до свого полону вони зв'язувалися по рації і повідомляли, що в них закінчуються боєприпаси... Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявилися. недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць має планувати свій боєкомплект", — продовжив Кадиров.

За його словами, полонені отримали шанс довести собі, товаришам, командиру та всій Росії, що це був вимушений крок.

"Йдеться про честь як окремого бійця, так і всього підрозділу, всього полку, в якому бійці служать. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю і врятуватися від куль", — додав глава республіки.

Як приклад він навів бойовика Киргиза Мусіханова — він отримав поранення, потрапив у полон, повернувся до Чечні для відновлення і зараз "вирушив у пекло битв" у складі спецназу "Ахмат".

Спочатку 38-річний житель Урус-Мартана Киргиз Мусіханов поїхав воювати як доброволець, але після повернення його призначили командиром однієї з рот чеченського спецназу "Ахмат".

Рамзан Кадиров далі навів інший приклад — як кілька бійців спецпідрозділу "Ахмат" нібито оточили в районі Білогорівки й вони 5 днів намагалися відбитися.

"Відбиваючи одну атаку за іншою, вони знищили дуже багато ворогів. Ось вам наочний приклад того, як бійці вміло використовували боєприпаси, знищуючи ворога і залишаючись у вигідному становищі, обмірковуючи кожен постріл і крок... Командир нашої групи з позивним "Малий" викликав вогонь на себе. У військовій справі це означає, що боєць усвідомлено готовий померти. Артилеристи не стали бити прямо по будівлі, а акуратно обробили територію навколо", — додав він.

Нагадаємо, що 16 квітня стало відомо про "великий великодній обмін" військовополоненими. В Україну повернулися 130 військовослужбовців, обмін проходив у кілька етапів.

А 10 квітня вдалося звільнити з полону окупантів захисницю Маріуполя та бійця полку "Азов" Валерію Карпиленко. Вона брала участь в обороні заводу "Азовсталь" і під час боїв вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна.