Бросили без боеприпасов: Кадыров не встретил пленных из Чечни и послал их на войну (фото)

Глава республики считает, что освобожденные по большому обмену пленными боевики полка "Север — Ахмат" должны доказать "отсутствие страха". Бойцы обязаны планировать боекомплекты, а не стрелять куда попало, добавил он.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встречаться с чеченскими боевиками, которых он отправил в Украину, но они оказались в плену. Об этом Кадыров сообщил в Telegram 16 апреля.

"Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", — отметил лидер Чечни.

По информации агентства ТАСС, были освобождены пять чеченских боевиков полка "Север — Ахмат" Зелим Исмаилов, Жабраил Юнуев, Апти Тасуев, Салах Гайтамиров и Тамирлан Хамидов.

Пятеро боевиков из Чечни попали в плен 14 декабря прошлого года

"Эти пятеро бойцов, будучи контужеными, попали в плен 14 декабря 2022 года. С тех пор как наш глава республики Рамзан Кадыров узнал о случившемся, ни на день не останавливали переговоры по их освобождению. Работа по их освобождению держалась в секрете", — цитирует агентство главу парламента Чечни Магомеда Даудова.

Военные заявили о готовности вернуться на фронт при получении соответствующего приказа. В беседе с российскими пропагандистами захватчики сказали, что не помнят, как попали в плен. На вопрос, как с ними обращались, один из них ответил "так себе", не рассказав подробности.

"Кадыровцев" оставили в Украине без боеприпасов

Вернувшиеся боевики остались на фронте в Украине без боеприпасов, но глава российской республики не считает это аргументом — они должны не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел и беречь каждый патрон, отметил он.

"Плен — не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего плена они связывались по рации и сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы… Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовленными к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект", — продолжил Кадыров.

По его словам, пленные получили шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей России, что это был вынужденный шаг.

"Речь идет о чести как отдельно взятого бойца, так и всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль", — добавил глава республики.

В качестве примера он привел боевика Киргиза Мусиханова — он получил ранение, попал в плен, вернулся в Чечню для восстановления и сейчас "отправился в гущу сражений" в составе спецназа "Ахмат".

Изначально 38-летний житель Урус-Мартана Киргиз Мусиханов поехал воевать как доброволец, но по возвращению его назначили командиром одной из рот чеченского спецназа "Ахмат".

Рамзан Кадыров далее привел другой пример — как несколько бойцов спецназа "Ахмат" якобы окружили в районе Белогоровки и они 5 дней пытались отбиться.

"Отражая одну атаку за другой, они уничтожили очень много врагов. Вот вам наглядный пример того, как бойцы умело использовали боеприпасы, уничтожая врага и оставаясь в выгодном положении, обдумывая каждый выстрел и шаг… Командир нашей группы под позывным "Малой" вызвал огонь на себя. В военном деле это означает, что боец осознанно готов умереть. Артиллеристы не стали бить прямо по зданию, а аккуратно обработали залпом территорию вокруг", — добавил он.

Напомним, что 16 апреля стало известно о "большом пасхальном обмене" военнопленными. В Украину вернулись 130 военнослужащих, обмен проходил в несколько этапов.

А 10 апреля удалось освободить из плена оккупантов защитницу Мариуполя и бойца полка "Азов" Валерию Карпиленко. Она участвовала в обороне завода "Азовсталь" и во время боев вышла замуж за пограничника Андрея Субботина.