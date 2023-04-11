Вышла замуж на "Азовстали": из плена освободили потерявшую супруга Валерию Карпиленко (видео)

Защитницы Мариуполя была в числе 100 военных, которых Украине удалось вернуть 10 апреля. Во время обороны завода она вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, пара обменялась кольцами из фольги.

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Защитницу Мариуполя, бойца полка "Азов" Валерию Карпиленко 10 апреля освободили из российского плена. Об этом написала в Telegram советник по коммуникациям главы Офиса президента Украины Дарья Заривная.

"Среди освобожденных сегодня из плена – защитница "Азовстали", писательница Валерия Карпиленко", — отметила она.

Фотографию с Карпиленко опубликовал еще один защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий.

До начала большой войны Карпиленко служила в Госпогранслужбе

Карпиленко была в числе 100 военных, которых Украине удалось вернуть. Глава ОП Андрей Ермак отмечал, что 10 апреля домой прибыли 80 мужчин и 20 женщин. Военные защищали Мариуполь, Гостомель и другие украинские города.

Валерия Карпиленко вышла замуж в осажденном заводе "Азовсталь"

До полномасштабной войны с Россией Валерия Карпиленко служила в Госпогранслужбе, руководила пресс-службой Донецкого пограничного отряда в Мариуполе. А до службы она преподавала в Мариупольском гуманитарном университете.

После 24 февраля 2022 года присоединилась к полку "Азов". Участвовала в обороне мариупольского завода "Азовсталь" и во время боевых действий 5 мая 2022 года вышла замуж за пограничника Андрея Субботина, пара обменялась кольцами из фольги.

Через два дня после события ее муж погиб, а Валерия при выходе украинских военных из "Азовстали" попала в плен, где пробыла почти год. Оккупанты держали Карпиленко в колонии в Еленовке на территории, подконтрольной группировке "ДНР". А после взрыва в колонии ее могли вывезти в Россию.

Напомним, что у одного из освобожденных 10 апреля украинских военных во время его пребывания в плену родилась дочь.

Предыдущий обмен пленными состоялся 3 апреля — в тот день удалось вернуть 12 украинцев, пятеро из них были тяжелораненые. Всех военных захватили в плен в боях в Донецкой и Луганской областях.