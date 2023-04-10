"Ваш сын уже в Украине": освобожденный боец ВСУ впервые поговорил с матерью (видео)

Освобожденный из плена украинский военный не смог сдержать слез после новости о том, что во время пребывания в российском плену у него родилась дочь.

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Украинские военные, которых 10 апреля в результате обмена вернули в Украину, впервые после плена поговорили со своими родными и близкими. Соответсвующее видео опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем официальном телеграм-канале.

На видео женщина-военный дала освобожденному из плена бойцу ВСУ смартфон, чтоб он смог позвонить своей матери.

Услышав ее голос, военный не смог сдержать слезы. Чтобы окончательно убедить близкого человека в том, что он находится на подконтрольной ВСУ территории, мужчина сказал лозунг "Слава Украине". Его хором повторили все военные, которые находились рядом.

"Мой сыночек, я до последнего верила. Я знала", — сказала мать освобожденного из плена военного и расплакалась.

Из разговора с матерью освобожденный боец ВСУ также узнал, что у него родилась дочь.

После этого мужчина передал трубку сотруднице Главного управления разведки.

"Ваш сын уже в Украине. Мы его встретили и сейчас все хорошо. Его повезут в госпиталь, где переоденут, осмотрят и дадут телефон. Берегите себя и внуков. У вас сегодня двойной праздник: сын вернулся и внучка родилась", — сказала она.

Напомним, 10 апреля Украина вернула из российского плена 100 военных. По словам Андрея Ермака, часть из военных имеют серьезные ранения и заболевания и в ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь. Среди возвращенных есть 20 женщин.

Мы также информировали о том, что прошлый масштабный обмен состоялся 7 марта, как рассказали в ОП. 130 украинцев вернулись домой: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и Государственной специальной службы транспорта.