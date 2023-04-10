Защитники "Азовстали" и Гостомеля: Украина вернула из российского плена 100 военных, — ОП

По словам Андрея Ермака, часть из военных имеют серьезные ранения и заболевания и в ближайшее время им будет оказана вся необходимая помощь. Среди возвращенных есть 20 женщин.

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Украине удалось вернуть из российского плена 100 военных. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", а также Гостомеля в Киевской области, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак 10 апреля.

Еще сотня украинских защитников оказалась на родине после того, как много месяцев пробыли в плену у Российской Федерации. Некоторые из военных, как отметили в Офисе президента, получили серьезные ранения и имеют заболевания.

"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей — это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", — сообщил Андрей Ермак.

Более того, работа над возвращением наших бойцов продолжается и это не последний масштабный обмен, а особенно это порадует родственников освобожденных, как отметили в ОП, которые много месяцев ждали дня, когда они снова увидят своих близких.

"Они долго ждали своих мужей, женщин, отцов дома. Ожидание — это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши — дома. И мы вернем всех. Потому что люди — главная ценность Украины", — подчеркнул Андрей Ермак.

Всего 10 апреля домой вернулось 80 мужчин и 20 женщин, отмечают в Координационном штабе. Среди них девять офицеров, а остальные — представители рядового и сержантского состава.

"На этот раз удалось освободить 24 нацгвардейцев, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего ВСУ и 11 тероборонцев. Самому молодому из освобожденных защитников 19 лет", — говорится в сообщении.

Напомним, прошлый масштабный обмен состоялся 7 марта, как рассказали в ОП. 130 украинцев вернулись домой: 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и Государственной специальной службы транспорта.