"Ваш син уже в Україні": звільнений боєць ЗСУ вперше поговорив із матір'ю (відео)

Звільнений із полону український військовий не зміг стримати сліз після новини про те, що під час перебування у російському полоні у нього народилася донька.

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Українські військові, яких 10 квітня внаслідок обміну повернули до України, вперше після полону поговорили зі своїми рідними та близькими. Відповідне відео опублікував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму офіційному телеграм-каналі.

На відео військова дала звільненому з полону бійцю ЗСУ смартфон, щоб він зміг зателефонувати своїй матері.

Почувши її голос, військовий не зміг стримати сльози. Щоб остаточно переконати близьку людину в тому, що він перебуває на підконтрольній ЗСУ території, чоловік сказав гасло "Слава Україні". Його хором повторили всі військові, які були поруч.

"Мій синочку, я до останнього вірила. Я знала", — сказала мати звільненого з полону військового і розплакалася.

З розмови з рідною людиною звільнений боєць ЗСУ також дізнався, що в нього народилася донька.

Після цього чоловік передав слухавку співробітниці Головного управління розвідки.

"Ваш син уже в Україні. Ми його зустріли й зараз все добре. Його повезуть до шпиталю, де переодягнуть, оглянуть і дадуть телефон. Бережіть себе та онуків. У вас сьогодні подвійне свято: син повернувся та онука народилася", — сказала вона.

Нагадаємо, 10 квітня Україна повернула з російського полону 100 військових. За словами Андрія Єрмака, частина з військових мають серйозні поранення та захворювання і найближчим часом їм буде надана вся необхідна допомога. Серед повернених є 20 жінок.

Ми також інформували про те, що минулий масштабний обмін відбувся 7 березня, як розповіли у ВП. 130 українців повернулися додому :126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та Державної спеціальної служби транспорту.