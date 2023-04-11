Вийшла заміж на "Азовсталі": з полону звільнили Валерію Карпіленко, яка втратила чоловіка (відео)

Захисниця Маріуполя була серед 100 військових, яких Україні вдалося повернути 10 квітня. Під час оборони заводу вона вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, пара обмінялася обручками з фольги.

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Захисницю Маріуполя, бійця полку "Азов" Валерію Карпиленко 10 квітня звільнили з російського полону. Про це написала в Telegram радниця із комунікацій голови Офісу президента України Дар'я Зарівна.

"Серед звільнених сьогодні з полону – захисниця "Азовсталі", письменниця Валерія Карпиленко", — зазначила вона.

Фотографію з Карпиленко опублікував ще один захисник Маріуполя Дмитро Козацький.

До початку великої війни Карпиленко служила у Держприкордонслужбі

Карпиленко була серед 100 військових, яких Україні вдалося повернути. Голова ВП Андрій Єрмак зазначав, що 10 квітня додому прибули 80 чоловіків та 20 жінок. Військові захищали Маріуполь, Гостомель та інші українські міста.

Валерія Карпиленко вийшла заміж під час облоги заводу "Азовсталь"

До повномасштабної війни з Росією Валерія Карпиленко служила у Держприкордонслужбі, керувала пресслужбою Донецького прикордонного загону у Маріуполі. А до служби вона викладала у Маріупольському гуманітарному університеті.

Після 24 лютого 2022 року приєдналася до полку "Азов". Брала участь в обороні маріупольського заводу "Азовсталь" і під час бойових дій 5 травня 2022 вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, пара обмінялася кільцями з фольги.

Через два дні після події її чоловік загинув, а Валерія під час виходу українських військових із "Азовсталі" потрапила в полон, де пробула майже рік. Окупанти тримали Карпиленко в колонії в Оленівці на території, підконтрольній групі "ДНР". А після вибуху у колонії її могли вивезти до Росії.

Нагадаємо, що в одного зі звільнених 10 квітня українських військових під час його перебування у полоні народилася донька.

Попередній обмін полоненими відбувся 3 квітня — того дня вдалося повернути 12 українців, п'ятеро з них були тяжко поранені. Усіх військових захопили в полон у боях у Донецькій та Луганській областях.