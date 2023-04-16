Большой пасхальный обмен: в Украину вернулись 130 военнослужащих (фото, видео)

По словам главы ОП Андрея Ермака, домой вернулись военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники ГССТ, которые попали в плен в районе Бахмута, Соледара, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.

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Глава ОП Андрей Ермак сообщил о "большом пасхальном обмене" военнопленными. По его словам, за последние дни домой в общей сложности вернулись 130 украинских военнослужащих, а сам обмен проходил в несколько этапов. Об этом говорится в посте в Telegram-канале.

"Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, а также сотрудники специальной службы транспорта. Рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях", — говорится в сообщении.

Команда ОП и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными выполняют задание президента Владимира Зеленского относительно возвращения пленных. Задача состоит в том, чтобы вернуть всех и Ермак и пообещал это сделать.

Напомним, что 7 марта также сообщалось о возвращении воинов ВСУ, нацгвардейцев, пограничников и военнослужащих из ГССТ. Среди прочих было и 87 защитников Мариуполя, 71 из которых находились на заводе "Азовсталь". Прежде Минобороны РФ заявило, что готовится вернуть 90 российских военнослужащих, которых доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации.

Ранее сообщалось о том, что волонтеры из Подольска создали самую большую карту Украины из пасхальных куличей. Карта попала в Книгу рекордов Украины, ее составили из 5 900 куличей общей площадью 11 на 7 метров.