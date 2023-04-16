Великий великодній обмін: в Україну повернулися 130 військовослужбовців (фото, відео)

За словами голови ОП Андрія Єрмака, додому повернулися військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ, які потрапили в полон у районі Бахмута, Соледара, а також на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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Голова ОП Андрій Єрмак повідомив про "великий великодній обмін" військовополоненими. За його словами, за останні дні додому загалом повернулося 130 українських військовослужбовців, а сам обмін проходив у кілька етапів. Про це йдеться в пості у Telegram-каналі.

"Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, а також співробітники спеціальної служби транспорту. Рядовi та сержанти, які потрапили в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямах", — ідеться в повідомленні.

Команда ОП і Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими виконують завдання президента Володимира Зеленського щодо повернення полонених. Завдання полягає в тому, щоб повернути всіх, Єрмак пообіцяв це зробити.

Нагадаємо, що 7 березня також повідомлялося про повернення воїнів ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників і військовослужбовців із ДССТ. Серед інших було і 87 захисників Маріуполя, 71 із яких перебував на заводі "Азовсталь". Насамперед Міноборони РФ заявило, що готується повернути 90 російських військовослужбовців, яких доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації.

Раніше повідомлялося про те, що волонтери з Подільська створили найбільшу карту України з великодніх пасок. Карта потрапила до Книги рекордів України, її створили з 5 900 пасок загальною площею 11 на 7 метрів.