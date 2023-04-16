"Мы хотим домой": мобилизованные ВС РФ обвинили командование в обмане (видео)

По словам уроженцев Московской и Ивановской областей, у них под предлогом "поставить печати" забрали документы и без продуктов отправили из Ростова-на-Дону в Луганскую область.

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Мобилизированные из РФ жалуются, что оказались в Луганской области, хотя их направляли в Ростов и Крым, у них отобрали документы и у них нет понимания, что они должны здесь делать. Об этом они рассказали в обращении, которое записали на днях.

"Мы, военнослужащие в/ч 11048 и в/ч 61899 из полевого лагеря "Заезжие дворы" (Курской области) были направлены в сторону Крыма переводиться в Южный военный округ, боевое распоряжение нам показано не было, офицеров с нами не было, после этого мы прибыли в Ростов, где у нас собрали военники под предлогом того, что проставят там новые печати о переводе в часть", — говорят солдаты на видео.

По их словам, прошло несколько дней, а документы им так и не вернули, на обеспечение Минобороны не поставили, и вместо Крыма они оказались на Луганщине.

"У нас нет понимания того, где мы находимся, кроме того, что мы в Луганской области. Мы не стоим на обеспечении в Минобороны. Люди, которые нас здесь приняли, называть их не буду, но они нам помогают, им спасибо", — рассказывают россияне.

Родные солдат рассказали российскому СМИ ASTRA, что военные на видео — это часть мобилизованных, которых 5 апреля 2023 года в составе около 500 человек отправили грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону якобы на учебу.

Но ночью мужчины были вывезены в Луганскую область, где их разделили. Группу из 170 мобилизованных заставляли подписать контракты с ПИК "Вагнер". Другая группа солдат записала видеообращение. По документам часть военнослужащих на видео находится в воинских частях, куда их должны были перевести.

"Документов у нас так и нет. Ответа от представителей Минобороны, командиров батальона, командиров роты, офицеров тоже нет. Информации, где мы находимся, тоже нет. Единственное, что знаем, что мы в Луганской области. Некоторые здесь уже 7 или 8 месяцев. За это время никого не отпускали в увольнение, но мы хотим домой, хотим увидеть детей, обнять жену", — пожаловались российские солдаты.

Напомним, что возросло количество россиян, желающих сдаться в плен в ВСУ. В марте 2023 года на проект "Хочу жить" обратилось вдвое больше россиян, чем в декабре 2022 года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встречаться с попавшими в плен в ВСУ чеченцами, которых обменяли. Он сказал, что те не имели права сдаваться в плен.