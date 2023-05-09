ЗС РФ зруйнували останній шанс мешканців Донбасу на водопостачання, — британська розвідка

В оборонному відомстві Великобританії зазначають, що запаси в Донецьку досягли рекордно низького рівня, в майбутньому це призведе до наслідків. Тепер окупаційна "влада" заговорила про будівництво власного водопроводу.

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Вторгнення Російської Федерації на територію України створило ще одну глобальну проблему для Донбасу, яка може зашкодити місцевим жителям. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 9 травня.

За наявною інформацією, після початку повномасштабної війни нестача води стала глобальною проблемою для окупованого Донецька. У місцевій "адміністрації" заявляють, що запаси води вже досягли рекордно низького рівня, а це призведе в майбутньому до неприємних наслідків.

Канал Сіверський Донець — Донбас, який забезпечує мешканців усієї області водою, залишається переважно під контролем України, проте російські окупанти продовжують спроби захопити цей маршрут. Саме брак води спонукав загарбників піти через цей напрямок.

Проходив канал через місто Часiв Яр, що всього за 6 кілометрів від Бахмута. Інтенсивне використання росіянами артилерії в результаті завдало серйозних збитків каналу й іншій водній інфраструктурі регіону. Тобто всі зусилля ЗС РФ щодо поповнення нестачі води були зруйновані їхніми руками.

"Щоб компенсувати відсутність успіху в захопленні й утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку. Однак навряд чи це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води", — зазначають у Міноборони Британії.

У британській розвідці назвали чергову гостру проблему для мешканців Донбасу Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що ЗСУ в Бахмуті після успішних контратак ніде закріпити позиції. Місто практично повністю зруйноване через постійні обстріли з боку окупантів, які, до речі, зазнають колосальних втрат.

8 травня повідомлялося, що в Бахмуті бійці ЗСУ влучним пострілом знищили кулеметний розрахунок ворога. Вогневу позицію противника було знищено завдяки злагодженим діям бійців 8-го полку ССО й українських артилеристів.