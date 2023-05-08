У Бахмуті бійці ЗСУ влучним пострілом знищили кулеметний розрахунок ворога (відео)

Вогневу позицію противника було знищено завдяки злагодженим діям бійців 8-го полку ССО та українських артилеристів.

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Українські захисники Бахмута продовжують знищувати вогневі позиції супротивника, розташовані у багатоповерхових будинках. У понеділок, 8 травня, пресслужба Сил Спеціальних Операцій (ССО) опублікувала кадри ураження кулеметного розрахунку росіян за допомогою артилерії.

Зокрема було знищено позицію, що була розташована в одному з багатоповерхових будинків у Бахмуті, звідки противник вів вогонь зі стрілецького озброєння. Завдяки злагодженим діям українських спецназівців із 8-го полку ССО та артилеристів кулеметний розрахунок противника було знищено влучним пострілом з гаубиці М777.

"Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777. Продовжуємо працювати!" — йдеться у коментарі до публікації.

Нагадаємо, за інформацією нардепа Олексія Гончаренка, 8 травня українські бійці змогли звільнити кілометр української землі поблизу Бахмута. Командир підрозділу під псевдонімом "Абдула" спрогнозував і подальші успішні дії Сил оборони у районі Бахмута.

Спікера Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 8 травня заявив, що російські війська не мають "снарядного голоду" і тому не залишають своїх намірів захопити Бахмут. Тим часом завдяки діям української авіації за минулу добу було знищено 124 окупанти, ще 164 отримали поранення.