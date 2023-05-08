"Звільнили кілометр української землі": ЗСУ відкинули ЗС РФ поблизу Бахмута (відео)

Командир підрозділу Terra на псевдо "Абдула" спрогнозував й подальші успішні дії Сил оборони України біля Бахмута.

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Підрозділи Збройних сил України змогли звільнити кілометр української землі поблизу Бахмута. Про це повідомив 8 травня військовий з позивним "Абдула" з підрозділу Terra, проінформував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Він розповів, що українським захисникам вдалося здійснити контрнаступальну операцію. Бійці відкинули російські підрозділи, серед яких були й "вагнерівці".

"Прокинулися ми о 3:00 ранку. О 4:39 вже були на позиції. Працюємо, маємо результат", – зазначив "Абдула".

Подробиці штурмової операції він не розповів, але зазначив, що відповідна робота триває й надалі. Боєць анонсував й подальші успішні дії Сил оборони України.

"Думаю за сьогодні це ще не все", – додав він.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що на території Бахмута, за який уже понад десять місяців тривають запеклі бої, російські військові підрозділи масово застосували фосфорні снаряди. У соцмережах показали відповідне відео. На ньому видно, що на населений пункт Донецької області падають бомби — ймовiрно, із білим фосфором. Так російські військові та найманці ПВК "Вагнер" намагаються "підсвітити" поле бою, а також вбити більше людей. Зі свого боку, мешканці Бахмута у коментарях під відео розповіли про те, що окрім фосфору російські окупанти активно застосовують ще і якийсь газ.

Також офіцер 3-ї штурмової бригади "Азов" 6 травня Дмитро Кухарчук повідомив подробиці оборони Бахмута. Попри перевагу російських окупантів у силах і засобах "азовцям" вдалося стабілізувати фронт і робити свої наступальні дії. Український захисник зазначив, що його бійці вчаться на російських помилках, тому на деяких напрямах українські військові проводять свої контрнаступальні заходи. Все за умов того, що окупанти мають перевагу у військах і засобах.