Украинские военные освободили 20 кв километров пригородов Бахмута, — Минобороны

По словам замминистра обороны Анны Маляр, россияне смогли продвинуться в самом Бахмуте. Они уничтожают город артиллерией и подтягивают подразделения профессиональных десантников.

Related video

Украинские военные смогли освободить на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

Однако, по ее словам, формацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста событий. Так, российские оккупанты смогли продвинуться в самом Бахмуте. Они уничтожают город артиллерией, а также подтягивают подразделения профессиональных десантников.

"Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", — написала она.

Маляр отметила, что украинские войска делают максимум для обороны Бахмута. Бои за город продолжаются уже более полугода.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение — это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессионализма командования обороной", — написала Маляр.

Она напомнила, что россияне имеют преимущество в количестве вооружению. Однако из-за грамотных действий украинских военных не может реализовать планы по захвату города еще с лета 2022 года.

Отметим, что 16 мая британская разведка заявила, что бойцы ВСУ стабилизировали фланги Бахмута в свою пользу. Украинские защитники, по данным Минобороны Британии, смогли продвинуться к югу и оттеснить россиян к северо-западу от Бахмута, что позволяет безопасно использовать дорогу снабжения 0506.

Кроме того, боец 5-й штурмовой бригады ВСУ, экс-нардеп Юрий Сиротюк рассказал, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны постепенно продавливают фланги врага, а наемники ЧВК "Вагнер" рискуют попасть в окружение. Силы обороны продвинулись на южном фланге и двигаются в направлении Клищиевки и могут перерезать один из основных путей поставок ВС РФ в Бахмут.

Также Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские военные пишут историю, потому что, несмотря на численное преимущество врага, успешно проводят наступательные действия.