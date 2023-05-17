Захваченные позиции не потеряли, но враг продвигается в городе, — Маляр о ситуации в Бахмуте

По словам заместителя министра обороны, ВСУ делают на Бахмутском направлении все от них зависящее на грани их возможностей, и даже больше.

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На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупантам удается продвигаться в Бахмуте, а Силам обороны вокруг города. Об этом сообщила 17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км украинская сторона не потеряла.

"Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение. В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг немного продвигается", — сообщила она.

Анна Маляр подчеркнула, что командование ВСУ и бойцы делают в этой ситуации все от них зависящее, профессионально и на грани возможностей.

Deep State map карта боев по состоянию на 17 мая 2023 года

Напомним, что 17 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что под Бахмутом ВСУ смогли продвинуться вперед на разных участках до 600 метров. Оккупанты потеряли 3 танка, 2 БМП, 3 БТРа, 2 артиллерийские системы, несколько складов из БК и 1 ЗРК "Стрела-10".

Ранее сообщалось, что РФ опрокидывает в Бахмут специально подготовленные подразделения ВС РФ. Украинские войска находятся примерно в двух километрах от последних улиц Бахмута, а "вагнеровцы" имеют частичный успех в городе, однако ВСУ имеют преимущество в хорошем оснащении приборами и оружием.