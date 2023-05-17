"Місяцями відбивали у ЗСУ": Пригожин вилаявся з приводу втечі ЗС РФ під Бахмутом

Куратор "вагнерівців" обурився формулюванням Міноборони РФ, яке у зведенні фронтових новин повідомило, що підрозділи ПДВ "зайняли більш вигідний рубіж оборони".

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Російський бізнесмен і покровитель ПВК "Вагнер" вибухнув черговим гнівним коментарем на адресу підрозділів Збройних сил РФ, які втекли в районі Клещеївки під Бахмутом. Зокрема він із сарказмом відгукнувся про офіційні заяви Міноборони РФ, в яких говорилося, що російські війська там зайняли "вигідніший рубіж". Коментарі Пригожина опубліковано 17 травня на його Telegram-каналі.

Сьогодні, 17 травня, пресслужба Міноборони РФ опублікувала зведення фронтових новин, де було сказано, що російські десантники наступають у Донецькій області та зайняли "більш вигідний рубіж оборони".

"На жаль, ті території, які ПВК "Вагнер" місяцями відбивала у противника, зокрема в районі Кліщіївки і які втрачені на сьогодні підрозділами Міністерства оборони, це і є той більш вигідний рубіж", — почав свою відповідь Пригожин.

Далі куратор "вагнерівців" із застосуванням нецензурної лексики дещо інакше назвав дії російських військ, які залишили позиції під Бахмутом.

"Коли віддаєш противнику величезні території, политі кров'ю наших бойових товаришів — це називається тепер не "съе**л обоср****сь", а зайняв більш вигідний рубіж", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 17 травня повідомив, що на Бахмутському напрямку йдуть бої на зустрічних курсах. За його словами, у самому населеному пункті бійці ЗСУ тримають оборону, а на північ і на південь від Бахмута просунулися вперед до 600 метрів.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 17 травня було зазначено втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними, ЗС РФ втратили 200 тисяч особового складу, близько 4 тисяч танків і понад 7,3 тисячі бронемашин.