"Вагнерівець" забив товариша по чарці за засудження "СВО": суд звинуватив загиблого, — росЗМІ

Російський найманець використав для вбивства усе, що було під рукою — від табуретки до ножа. Однак російське правосуддя знайшло пом’якшувальні обставини у цій справі та проігнорувало те, що "ветеран" досі мав би сидіти за свій попередній злочин.

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У Росії засудили "ветерана" війни, який вбив земляка, бо той не підтримував так звану "СВО". Деталями інциденту поділились 12 січня у виданні "Медиазона".

Максим Волков воював в Україні. Повернувшись з передової, він пішов у тривалий запій — на п’ять днів. Увесь цей час він провів зі знайомими. Одного разу вони перебували вдома в одного з приятелів, і господар вже пішов спати. Тоді між "ветераном" та іншим гостем виник конфлікт.

Сам Волков на суді зізнався, що не менше п’яти разів вдарив чоловіка табуретом по голові. Потім стільки ж ударів він завдав стільцем та двічі вдарив опонента ножем — в область сідниць. Також у хід пішла бита.

Зрештою побитий знайомий помер від сильної крововтрати. Він мав "множинні забиті рани обличчя і волосистої частини голови".

За даними ЗМІ, "ветеран" опинився в Україні як найманець ПВК "Вагнер". У вироку по справі про вбивство зазначено, що він не судимий. Проте журналісти знайшли вирок від березня 2022 року, відповідно до якого чоловіку призначали вісім років колонії за інше вбивство.

Суд не врахував його попередній злочин, за який він мав би досі перебувати за ґратами. Окрім того, його участь в окупації українських земель та отримані нагороди від країни-агресорки визнали пом’якшувальною обставиною.

Ініціатором сварки визначили побитого до смерті росіянина. Це пояснили тим, що він "зачепив почуття" Волкова. З’ясувалось, що "вагнерівця" образили "висловлювання про військову операцію в Україні", з якої він саме повернувся "буквально напередодні".

Попри усі "пом’якшувальні обставини" та звинувачення жертви російському вбивці призначили покарання. Сім найближчих років він має провести у колонії.

Нагадаємо, у серпні також найманець ПВК "Вагнер" повернувся з війни в Україні та до смерті побив дитину своєї дружини. Жінка заявила, що після служби він прийшов "сам не свій".

У листопаді стало відомо, що президент РФ Володимир Путін помилував учасника "банди сатаністів", який провоював пів року в Україні та отримав інвалідність після поранення. "Воїн" був причетний до ритуального вбивства чотирьох підлітків.