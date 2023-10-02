"Прийшов сам не свій": "вагнерівець", який повернувся з України, убив дочку дружини, — росЗМІ (фото)

За словами журналістів, колишній найманець посварився з дружиною. Він побив її та доньку жінки від першого шлюбу. 4-річна дівчинка померла від ударів у голову.

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Найманець ПВК "Вагнер" повернувся з війни в Україні в російський Липецьк. Там він побив свою дружину та її 4-річну дочку від першого шлюбу. Дівчинка померла. Про це повідомило російське видання ASTRA.

Повідомляється, що 31-річний Володимир В. Повернувся додому ще 31 серпня 2023 року. Раніше він служив у Росгвардії в Рязані. 1 жовтня ввечері він посварився зі своєю дружиною, а потім побив її та дитину. Дівчинка на ім'я Катя померла. Попередньо, як зробили висновок медики, удари зловмисник завдав по голові.

Як розповіла журналістам мати Володимира, чоловіка зараз затримано. За її словами, він змінився після того, як відслужив у ПВК "Вагнер".

"Не знаю, як це могло статися, я особисто звинувачую цей "Вагнер". Він після нього прийшов сам не свій. Він став якийсь замкнутий, менше спілкувався, менше розмовляв", — сказала вона.

Володимир В. з ПВК Вагнер Фото: Astra

Жінка зазначила, що дружина Володимира Тетяна серйозних травм унаслідок побиття не дістала, проте для неї найбільша рана — смерть маленької доньки.

Зазначається, що причина сварки колишнього найманця і дружиною — невідома. Журналісти зазначили, що загалом у родині четверо дітей. Сама Тетяна перебуває в декреті.

Нагадаємо, що 1 жовтня стало відомо про те, що в окупованому Криму чоловік забив до смерті літніх українців. Підозрюваному не сподобалося, що подружня пара відкрито говорила про анексію півострова Росією, і тому він забив подружжя битою, сховавши їхні тіла в цокольному поверсі будинку.

Убитих виявили тільки через добу. Друг сім'ї занепокоївся, що Володимир і Вікторія не виходять на зв'язок, і викликав у будинок літньої пари поліцію. Вони й виявили тіла. Спочатку під підозру потрапив найманий працівник на ім'я Руслан, який раніше працював у подружжя.