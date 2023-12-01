У Росії помилуваний "вагнерівець" зґвалтував 5-ти класницю, — росЗМІ (фото)

Журналісти пишуть, що Юрій Гаврилов дві години бив та ґвалтував дівчинку у своєму помешканні. Відпустив він дитину лише тому, що вона пообіцяла нікому не розповідати про інцидент.

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У Росії помилуваний за участь у війні проти України боєць ПВК "Вагнер" зґвалтував 11-річну дівчинку. Про це пише російське ЗМІ Saltday.

Інцидент стався у Соль-Ілецьку Оренбурзької області, де проживає чоловік. Як повідомляється, 33-річний Юрій Гаврилов раніше він відбував покарання у колонії, звідки відправився воювати проти України у лавах ПВК "Вагнер".

Мама дівчинки розповіла журналістам, що сім’я знала зловмисника, позаяк вони були сусідами, а жив він за квартал від них. У день інциденту 11-річна дівчинка відпросилася піти до "вагнерівця", щоб забрати музичну колонку.

Фото: Astra

Втім від сусіда дівчинка вчасно не повернулася. Коли мати дитини пішла до зловмисника, він не відкрив їй двері, тому жінка пішла шукати дівчинку на вулиці. Батьки постраждалої думали, що їй нудно вдома, тому вона гуляє з друзями.

Зазначається, що "вагнерівець" ґвалтував та бив дитину у себе вдома протягом двох годин. Після скоєного він відпустив її лише тому, що дівчинка пообіцяла нікому не розповідати про те, що сталося. Однак чоловік злякався та втік. Затримали його ввечері того ж дня невідомі люди, які привезли ґвалтівника до поліції в багажнику автомобіля.

Наразі правоохоронці розслідують справу, а йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Москві суд покарав вчителя, який написав на уроці у дев’ятикласників на дошці "Слава Украине. Смерть русским дуракам". Його визнали винним у "дискредитації ЗС РФ".

Також наприкінці листопада казахстанський суд виніс вирок чоловіку, який воював проти України у складі ПВК "Вагнер". Воювати він пішов побачивши оголошення про високооплачувану роботу, яка пов’язана з участю у бойових діях РФ на території України.