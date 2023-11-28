Місяць повоював у "Вагнері" і загримів за ґрати на 6 років: казахстанця покарали за найманство

Чоловік натрапив на оголошення про високооплачувану роботу в соцмережі, яка пов'язана з ПВК "Вагнер" та участю у бойових діях РФ на території України. Роботодавці обіцяли виплати за поранення та у випадку загибелі.

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У Казахстані суд виніс вирок 34-річному мешканцю селища Топар Карагандинської області, який воював проти України на боці РФ. Чоловік отримав 6 років і 8 місяців позбавлення волі за найманство. Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Громадянин Казахстану воював на території України у складі ПВК "Вагнер".

Зазначається, що суд першої інстанції та апеляційний суд визнали його винним за обвинуваченням у "найманстві". Казахстанця також покарали конфіскацією коштів у розмірі 205 590 російських рублів, які суд вважав засобами, здобутими злочинним шляхом.

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Вироком суду чоловіка визнано винним та засуджено "за вчинення тяжкого кримінального правопорушення проти миру та безпеки людства". Суд кваліфікував дії казахстанця як участь у збройному конфлікті у місці проведення військових дій, "спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності держави".

У суді ексвагнерівець визнав свою провину та розкаявся. Він розповів, що йому були потрібні гроші.

За матеріалами справи, у березні 2023 року в соцмережі він натрапив оголошення про високооплачувану роботу на території РФ. Йому повідомили, що робота пов'язана з ПВК "Вагнер" та участю у бойових діях РФ на території України. Зарплата у місяць мала бути 240 000 російських рублів. Також обіцяли виплати за поранення та у випадку загибелі.

Того ж місяця він виїхав до Росії і прибув на базу ПВК, де уклав контракт. У суді він розповів, що його розподілили в артилерію, з 27 квітня по 13 травня був гарматником.

Потім найманець потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ, отримав складне поранення руки, і був госпіталізований та комісований.

Повідомляється, що він отримав від ПВК "Вагнер" грошову винагороду у розмірі 235 000 російських рублів, а потім повернувся до Казахстану. Його затримали у Петропавловську.

Ексвагнерівець подавав апеляцію, бо вважав покарання занадто суворим. Він нарікав, що він юридично неграмотний, тому був введений в оману під час укладання договору з ПВК "Вагнер", де йому повідомили, що він нібито не порушує закон, оскільки в Україні "ведеться не війна, а спеціальна операція зі звільнення мирного населення ". Суд визнав чоловіка винним і присудив 6 років і 8 місяців позбавлення волі.

Довідково: Згідно із законодавством Казахстану, за найманство передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, що колишні найманці ПВК "Вагнер" беруть участь у штурмах із ЗС РФ під Куп'янськом. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, успіхів із боку противника зафіксовано не було.

Раніше повідомлялося, що у РФ створили нову систему, яка дозволяє ветеранам ПВК "Вагнер" отримувати відповідні посвідчення та премії,