"Це перший випадок": у Британії розповіли, як "відзначили" найманців ПВК "Вагнер"

У Російській Федерації створили нову систему, яка дозволяє ветеранам ПВК "Вагнер" отримувати відповідні посвідчення та премії, розповіли в британській розвідці.

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Найманців приватної військової компанії "Вагнер" офіційно визнали ветеранами. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

В оборонному відомстві зазначили, що 14 листопада певній групі найманців ПВК "Вагнер" видали офіційні ветеранські посвідчення.

"Це перший випадок, коли співробітники "Вагнера" були офіційно визнані ветеранами", — йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони Російської Федерації запровадило нову систему, що дозволяє ветеранам ПВК "Вагнер" отримувати відповідні посвідчення та премії. Також нещодавно ПВК "Вагнер" увійшла до командного складу Національної гвардії Росії. В британській розвідці переконані, що це швидше за все свідчить про реабілітацію деяких членів ПВК російською адміністрацією після тривалого періоду невизначеності щодо того, як влада РФ ставитиметься до найманців ПВК після заколоту в червні 2023 року.

Нагадаємо, 12 листопада в Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Російська Федерація посилила контроль над ПВК "Вагнер". У розвідці вважають, що частина "Вагнера" була асимільована в командну структуру Російської гвардії.

9 листопада у ЗМІ повідомили, що після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" перестала існувати на деякий час, проте потім ворог активізувався для того, аби знову почати вербувати найманців для війни проти України. Журналісти зазначили, що у Кремлі хочуть уникнути чергової хвилі мобілізації та врятувати частину бойового потенціалу сил після смерті засновника ПВК Євгена Пригожина.