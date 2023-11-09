"Внутрішня конкуренція": у РФ вербують екс-найманців ПВК "Вагнер" для війни в Україні, - NYT

Всередині силових структур РФ існує конкуренція за "вагнерівців", когось вербують в ЗС РФ, когось в "Ахмат", а інших — у Росгвардію.

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Після невдалої спроби перевороту у РФ, ПВК "Вагнер" на якийсь час перестали існувати. Зараз окупанти активізувалися в тому, щоб знову вербувати ветеранів угруповання на війну проти України. Про це повідомляє The New York Times.

За словами колишніх найманців та військових блогерів, ЗС РФ активізувалися у вербуванні екс-бійців ПВК "Вагнер". Кремль хоче уникнути чергової хвилі мобілізації та врятувати частину бойового потенціалу сил після смерті Євгена Пригожина. Частину з "вагнерівців" запрошують долучитися до Росгвардії, яка тепер керуватиме ПВК.

"Вся структура, методи роботи і командири залишаються колишніми", — розказав екснайманець журналістам.

Співробітник Росгвардії на умовах анонімності повідомив, що нещодавно в поліції створили спеціальну бригаду для приймання колишніх увʼязнених, які воювали за ПВК "Вагнер". Інші ж члени угруповання приєдналися до підрозділу "Ахмат". Ці твердження неможливо перевірити незалежно, пишуть журналісти. Проте один з зеків Олексій Веліжанцев, який служив у ПВК "Вагнер", вже помер у вересні в Україні після повторного призову в "Ахмат".

Також росЗМІ "Важные истории" опублікувало внутрішній урядовий документ про вербування колишніх бійців ПВК "Вагнер". Боротьба за найманців відбувається не тільки всередині Росгвардії, але у регулярних збройних силах, каже ще один співрозмовник американського видання.

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що Путін помилував "вагнерівця", який закатував до смерті 23-річну кохану. Зараз він воює проти України.

6 листопада українські журналісти показали відео знищення бойовиків ПВК "Вагнер" у Судані спецпризначенцями ГУР.