"Внутренняя конкуренция": в РФ вербуют экс-наемников ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, – NYT

Внутри силовых структур РФ существует конкуренция за "вагнеровцев", кого-то вербуют в ВС РФ, кого-то в "Ахмат", а других — в Росгвардию.

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После неудачной попытки переворота в РФ, ЧВК "Вагнер" на какое-то время перестали существовать. Сейчас оккупанты активизировались в том, чтобы снова вербовать ветеранов группировки на войну против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

По словам бывших наемников и военных блогеров, ВС РФ активизировались в вербовке экс-бойцов ЧВК "Вагнер". Кремль хочет избежать очередной волны мобилизации и спасти часть боевого потенциала сил после смерти Евгения Пригожина. Часть из "вагнеровцев" приглашают присоединиться к Росгвардии, которая теперь будет руководить ЧВК.

"Вся структура, методы работы и командиры остаются прежними", — рассказал экс-наемник журналистам.

Сотрудник Росгвардии на условиях анонимности сообщил, что недавно в полиции создали специальную бригаду для приема бывших заключенных, которые воевали за ЧВК "Вагнер". Другие же члены группировки присоединились к подразделению "Ахмат". Эти утверждения невозможно проверить независимо, пишут журналисты. Однако один из зэков Алексей Велижанцев, который служил в ЧВК "Вагнер", уже умер в сентябре в Украине после повторного призыва в "Ахмат".

Также росСМИ "Важные истории" опубликовало внутренний правительственный документ о вербовке бывших бойцов ЧВК "Вагнер". Борьба за наемников происходит не только внутри Росгвардии, но в регулярных вооруженных силах, говорит еще один собеседник американского издания.

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что Путин помиловал "вагнеровца", который замучил до смерти 23-летнюю возлюбленную. Сейчас он воюет против Украины.

6 ноября украинские журналисты показали видео уничтожения боевиков ЧВК "Вагнер" в Судане спецназовцами ГУР.