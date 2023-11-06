Спецназ ГУР мог проветси зачистку боевиков ЧВК "Вагнер" в Судане, – СМИ (видео)

По информации, полученной журналистами из анонимных источников, подразделения ГУР в Судане проводят операцию по зачистке боевиков ЧВК "Вагнер", местных суданских террористов и агентов российских спецслужб.

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В распоряжении журналистов оказались два видеоролика, которые якобы показывают работу бойцов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) в Судане. На кадрах, снятых предположительно камерой БПЛА, группа вооруженных людей ликвидирует несколько боевиков, которые прячутся в городских кварталах. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на анонимный источник в сфере безопасности и обороны Украины.

По словам источника, сейчас в африканской стране продолжается операция по "зачистке ЧВК "Вагнер", местных суданских террористов и агентов спецслужб РФ".

"На кадрах, вероятно, видна работа специальных подразделений Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины", – добавил источник не уточняя подробности по соображениям безопасности.

По информации источника, видео было снято "за последние две недели" в Судане. Точная локация места съемки изданию неизвестна. Журналисты отметили, что не проводили независимую проверку полученного видеоматериала.

Спецназ ГУР мог проветси зачистку боевиков ЧВК "Вагнер" в Судане

Первое черно-белое видео, судя по всему, было снято ночью дроном с использованием инфракрасного изображения. Небольшой отряд мужчин окружает комплекс, и на видео выделены цели внутри. Показано, как вооруженный ручным гранатометом человек стреляет в окно здания, после чего видны несколько взрывов.

Некоторые из мужчин в здании начинают стрелять в ответ, в то время как другие пытаются убежать.

Второе видео, также снятое с высоты 200-400 метров над землей, снято днем. На кадрах видны несколько мужчин, которые, судя по всему, являются мишенями и пытаются убежать прячась между зданиями.

Поблизости видны несколько взрывов, вероятно от гранат и снарядов для гаубиц среднего калибра. Дым от некоторых взрывов поднимается примерно на высоту шестиэтажного здания. Источник взрывов не ясен, пострадавших камера не зафиксировала.

Украинское правительство официально не признало ни размещение полевых операторов в Судане, ни проведение операций против боевиков ЧВК "Вагнер" в стране.

Напомним, по сообщениям в прессе, Украина причастна к атаке по ЧВК "Вагнер" и их союзникам. На опубликованном видео видно удачную работу украинских военных и последствия точных атак БПЛА по врагу.

Ранее Фокус писал, как тайные операции ГУР в Судане подрывают интересы РФ. Эксперты считают, что в ГУР могут никогда не подтвердить причастность украинцев к действиям в Африке, ведь их конечной целью может быть военно-политическая верхушка РФ.