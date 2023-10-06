Операция в Судане: Украина причастна к атаке по ЧВК "Вагнер" и их союзникам, — СМИ (видео)

На опубликованном видео видно удачную работу украинских военных и последствия точных атак БПЛА по врагу. Детали операции пока не разглашают, уточнили в СМИ.

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Украинские спецслужбы провели операции в Судане в Африке против российской частной военной компании "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF). Об этом сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в разведывательных кругах.

"Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российской "ЧВК Вагнера" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот", — говорилось в сообщении.

Отметили, что детали операции пока не разглашаются.

Издание опубликовало видео, на которых видно, как проходит операция в Судане. В частности, видно удачные удары беспилотных летательных аппаратов и работу украинских бойцов.

Атака по союзникам ЧВК "Вагнер" в Судане: что известно

20 сентября журналисты CNN со ссылкой на собственные источники сообщили, что украинские спецслужбы могут быть причастны к ударам по боевикам "Сил быстрой поддержки" (RSF), которых поддерживала ЧВК "Вагнер", в Судане. В частности, произошла атака с помощью FPV-дронов. Тогда издание отметило, что не имеет достаточного количества доказательств того, что за атакой стоит именно Украина, однако СМИ заявили, что атаки произошли в "украинском стиле".

Во время атаки дроны поразили движущиеся и неподвижные машины боевиков, шесть ударов было нанесено по пикапам, которые двигались по мосту Шамбат, еще восемь — по припаркованным автомобилям, зданиям и личному составу в западном пригороде Омбада и Омдурмане.

Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об атаке в Судане. Он повторил слова главы ГУР Кирилла Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных в любой точке мира.

Ранее Фокус писал, что эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что операция в Судане могла быть частью подготовки военного похода против ЧВК "Вагнер" в Африке.